Мусорную реформу в Приамурье хотят отложить на год

Фото: Амур.инфо

16 января на комитете законодательного собрания по вопросам предпринимательства обсудят мусорную реформу. По словам главы комитета, депутата Ольги Петайчук говорить планируется об отсрочке реализации закона до конца 2019 года.

9 января председатель комитета по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук встретилась с председателем Амурского отделения «Опоры России» Борисом Белобородовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксаной Степановой.

По информации Бориса Белобородова, нормативы накопления отходов, установленные министерством ЖКХ области на основании данных муниципалитетов, не соответствуют фактически накапливаемым объемам твердых коммунальных отходов. К примеру, один из крупнейших в области торговых центров по нормативам в день обслуживается исходя из объема 6 стандартных контейнеров. При этом фактически заполняются только 4 . По новым правилам предприниматель будет оплачивать вывоз 22 контейнеров мусора в день.

«Для того чтобы решить эту и другие проблемы, связанные с мусорной реформой, введение которой было передвинуто в Амурской области на 1 апреля, принимается ряд мер. Созданы рабочие группы в муниципалитетах, которые должны с 10 по 20 января замерить реальный объем отходов, производимых предпринимательскими структурами, определенными в случайном порядке по видам деятельности», – пояснил Борис Леонидович.

При правительстве Амурской области образована рабочая группа, которая должна будет провести анализ полученных данных. Возможно, нормативы будут пересмотрены.

«Первоначально рассматривался вариант начисления со всей площади помещений, включая коридоры и лестницы. Однако после обсуждения с представителями бизнес-сообщества более реальным видится вариант, когда оплата будет производиться исходя из помещений, задействованных для ведения предпринимательской деятельности», – отметила глава комитета Ольга Петайчук.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова предложила провести круглый стол по проблемам, возникающим у предпринимателей в отношении начисления платы за мусор.

«В результате обсуждения решено внести в повестку заседания комитета, которое состоится 16 января, обсуждение нововведений по мусорной теме. Среди предложений, которые будут озвучены на заседании, – дальнейшая отсрочка реализации закона вплоть до конца 2019 года», – подвела итог беседы Ольга Петайчук.

В конце 2018 года о том, что регион не готов к мусорной реформе, заявлял амурский губернатор.

«Должны были быть выделены площадки под мусорные контейнеры, в сельских территориях их никогда не было вообще, там просто никогда так процесс не регулировался. Должны были быть выделены площадки под мусорные полигоны. И им должна была быть присвоена соответствующая категория земель, земли промышленности, чтобы это все в соответствии с законом реализовывалось. Должны были в течение года подсчитываться четырежды в разные сезоны объемы и нормативы мусора. Там целая методика. Эта работа, на мой взгляд, велась спустя рукава.

В ближайшее время появится у нас дорожная карта со сроками и ответственными. Мы эту карту готовы в эфир, так сказать, вынести. То, что этот закон важен и нужен, бесспорно. То, что мы к нему сегодня не готовы по ряду причин, – тоже бесспорно. Тем не менее, я думаю, что мы постараемся войти в этот закон в течение 2019 года», – объяснял глава региона.

Как сообщало Амур.инфо, расходы на мусор, исходя из предполагаемых на данный момент нормативов, изменяются и у населения. Жители средней квартиры площадью 54 квадратных метра будут платить от 233 до 284 рублей в месяц. Людей возмущает, что оплачивать придется из расчета квадратных метров, а не количества жильцов.

Фото: zsamur.ru