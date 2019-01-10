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10января
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Мусорную реформу в Приамурье хотят отложить на год

Мусорную реформу в Приамурье хотят отложить на год
Фото: Амур.инфо

16 января на комитете законодательного собрания по вопросам предпринимательства обсудят мусорную реформу. По словам главы комитета, депутата Ольги Петайчук говорить планируется об отсрочке реализации закона до конца 2019 года.

9 января председатель комитета по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук встретилась с председателем Амурского отделения «Опоры России» Борисом Белобородовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксаной Степановой.

По информации Бориса Белобородова, нормативы накопления отходов, установленные министерством ЖКХ области на основании данных муниципалитетов, не соответствуют фактически накапливаемым объемам твердых коммунальных отходов. К примеру, один из крупнейших в области торговых центров по нормативам в день обслуживается исходя из объема 6 стандартных контейнеров. При этом фактически заполняются только 4 . По новым правилам предприниматель будет оплачивать вывоз 22 контейнеров мусора в день.

«Для того чтобы решить эту и другие проблемы, связанные с мусорной реформой, введение которой было передвинуто в Амурской области на 1 апреля, принимается ряд мер. Созданы рабочие группы в муниципалитетах, которые должны с 10 по 20 января замерить реальный объем отходов, производимых предпринимательскими структурами, определенными в случайном порядке по видам деятельности», – пояснил Борис Леонидович.

При правительстве Амурской области образована рабочая группа, которая должна будет провести анализ полученных данных. Возможно, нормативы будут пересмотрены.

«Первоначально рассматривался вариант начисления со всей площади помещений, включая коридоры и лестницы. Однако после обсуждения с представителями бизнес-сообщества более реальным видится вариант, когда оплата будет производиться исходя из помещений, задействованных для ведения предпринимательской деятельности», – отметила глава комитета Ольга Петайчук.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова предложила провести круглый стол по проблемам, возникающим у предпринимателей в отношении начисления платы за мусор.

«В результате обсуждения решено внести в повестку заседания комитета, которое состоится 16 января, обсуждение нововведений по мусорной теме. Среди предложений, которые будут озвучены на заседании, – дальнейшая отсрочка реализации закона вплоть до конца 2019 года», – подвела итог беседы Ольга Петайчук.

В конце 2018 года о том, что регион не готов к мусорной реформе, заявлял амурский губернатор.

«Должны были быть выделены площадки под мусорные контейнеры, в сельских территориях их никогда не было вообще, там просто никогда так процесс не регулировался. Должны были быть выделены площадки под мусорные полигоны. И им должна была быть присвоена соответствующая категория земель, земли промышленности, чтобы это все в соответствии с законом реализовывалось. Должны были в течение года подсчитываться четырежды в разные сезоны объемы и нормативы мусора. Там целая методика. Эта работа, на мой взгляд, велась спустя рукава.

В ближайшее время появится у нас дорожная карта со сроками и ответственными. Мы эту карту готовы в эфир, так сказать, вынести. То, что этот закон важен и нужен, бесспорно. То, что мы к нему сегодня не готовы по ряду причин, – тоже бесспорно. Тем не менее, я думаю, что мы постараемся войти в этот закон в течение 2019 года», – объяснял глава региона.

Как сообщало Амур.инфо, расходы на мусор, исходя из предполагаемых на данный момент нормативов, изменяются и у населения. Жители средней квартиры площадью 54 квадратных метра будут платить от 233 до 284 рублей в месяц. Людей возмущает, что оплачивать придется из расчета квадратных метров, а не количества жильцов.

Фото: zsamur.ru

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#ЖКХ #закон #областная власть

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Комментарии
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  • vladimirna

    vladimirna
    1 час назад

    ох оксанка допрыгается))))

  • ay

    ay
    1 час назад

    "Съесть-то он съест. Да кто ж ему даст?"

    Сказано 1.04. Значит 1.04. Орлову и так, наверное, потрудиться пришлось, чтоб о таком договориться. Запомните, в России только так: всё что с вас не сошкурили сейчас, с вас возьмут попозже, но по двойному тарифу.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    у Орлова всё через ж...-что медицина что мусор

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    Первоначально рассматривался вариант начисления со всей площади помещений, включая коридоры и лестницы. Однако после обсуждения с представителями бизнес-сообщества более реальным видится вариант, когда оплата будет производиться исходя из помещений, задействованных для ведения предпринимательской деятельности



    И квартиры надо не с общей площади а с полезной брать и не только мусор.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Noir



    Первоначально рассматривался вариант начисления со всей площади помещений, включая коридоры и лестницы. Однако после обсуждения с представителями бизнес-сообщества более реальным видится вариант, когда оплата будет производиться исходя из помещений, задействованных для ведения предпринимательской деятельности



    И квартиры надо не с общей площади а с полезной брать и не только мусор.



    В квартирах надо брать с прописанных жыльцов.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    брать надо с полезной жилплощади однозначно

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Не жилплощадь создает мусор, а люди. За мусор нужно брать с человека. На 100 кв. метрах может жить 2 человека, а однушке в 30 кв. м может жить 5 человек. Так кто больше создаст мусора? При чем здесь квадратура?

    Если наши УК не могут вести учет жителей, проживающих в квартирах - это их проблемы. С квадратуры брать удобнее: она не меняется. Организации ЖКХ, если хотят денег пусть работают надлежащим образом, как предусмотрено законодательством, а не дурака валяют. Кроме сбора денег нужно еще и работать.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    зачастую прописанные люди не живут в этих квартирах

  • ay

    ay
    54 минуты назад

    Зачастую Иногда люди вообще не живут в квартрирах. Особенно, в новостройках. Т.е. мусор не производят. Им-то за что оплачивать мусорные услуги?

  • Рамзай

    Рамзай
    51 минута назад

    Кому следует задавать наши вопросы, чтобы для особо одаренных дошла суть с тарифами на мусор ипр.?

  • Noir

    Noir
    47 минут назад

    Да что спорить с м2 или с людей? Сейчас насчитают с 1 человека рублей 300 и как обычно если в квартире никто не прописан то учитывается как 1 проживающий. Как итог сдерут сколько надо, любым способом.

  • Пришлый

    Пришлый
    47 минут назад

    вот и хорошо, что отсрочили. Уже многие регионы в стране еще до нового года столкнулись с мусорным коллапсом. Как задолбали уже эти горе-реформаторы, придумали новшество ну возьмите запустите пилотный проект в среднестатистическом регионе, а если федеральным чиновникам нужны бабки - то и вводите эти долбанутые законы для москвы и питера и рубите там бабло, какого черта всю эту дурь распространяют по всей стране даже не выработав четкий алгоритм действий? Да какой там алгоритм, когда там в первую очередь думают о том, как сорвать на этом сумасшедшие баблища! тут приводили перечень региональных операторов по Амурской области, а люди расшифровывали кто за этим стоит. А в Москве представляете кто является регоператором? там детишки самых самых высокопоставленных, и объемы мусора в благе по сравнению с тамошники это так, фантики.

  • Рамзай

    Рамзай
    39 минут назад

    РЭК пусть предоставит калькуляцию на тариф по вывозу мусора.

  • добренький

    добренький
    14 минут назад

    Всё бы осталось на своём месте и вывоз и переработка которая не ведется и вестись не будет не когда , а цены на переработку огромные , мне тоже интересно какие клерки делали калькуляцию , только помню что губернатор высказался что исходили от других регионах .

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 минуты назад

    Власти давно уже идут не той дорогой, но продолжают упорно идти в тупик, построили НПЗ в Белогорске, мусороперерабатывающий завод который не функционирует, Восточный, на котором украли столько, что всему региону хватитило бы безбедно жить пару тройку лет точно и за все эти просчёты заплатит народ и за мусорную обдираловку тоже народ платить будет, вот только будет ли чем оплачивать всё это безобразие, устраиваемое сверху.

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