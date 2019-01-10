Гороскоп на 10 января: Скорпионы отдохнут, Девы ищут компромисс

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:47

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня звезды пошлют временное облегчение, ситуация снова будет выглядеть оптимистично. Вы полны желаний, планов и надежд.

Телец. У многих Тельцов на работе грядут перемены. Важно, чтобы они не застали вас врасплох. В сложной ситуации, возникшей на работе не получится разобраться сразу, поэтому соберитесь с силами и в бой.

Близнецы. В этот день нужно больше наблюдать и слушать, чем постоянно говорить. Ваше мнение будет важно в кругу семьи, но не за ее пределами.

Рак. Сегодня Вы способны отлично справиться с решением самых разных задач, в том числе сложных. Также Ракам сегодня придет на помощь интуиция, не пренебрегайте своим шестым чувством.

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Лев. Благодаря неожиданно появившимся средствам вы сможете побаловать себя и прекрасно провести свободное время. Некоторые будут вести просто роскошный образ жизни на зависть окружающим.

Дева. Сегодня Вы будете придерживаться только своей точки зрения. Вероятно, обмен мнениями зайдет в тупик, деловые переговоры зависнут, и вплоть до самого конца месяца придется вести поиск разумных компромиссов.

Весы. Не исключено неожиданное обострение остывших чувств. Не забывайте о том, что было ранее с этим человеком. Главное, держитесь своих мыслей.

Скорпион. Отдохните. Сегодня лучше не браться за какие-то сложные и важные дела, а сделать паузу, чтобы восстановить силы.

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Стрелец. Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. Начальство отметит Ваши старания и возможна денежная премия.

Козерог. Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам.

Водолей. Романтические порывы тех представителей знака, которые пребывают в активном поиске партнера, будут восприняты адекватно. Следствием этого станет приглашение на свидание.

Рыбы. Деловые вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время оценить перспективы, не доверяйте интуиции.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось захоронение, автозапчасти, собираться, бармен, то посмотрите значение в соннике.