В Благовещенске «Александрия» показала «Рождественский концерт»

Традиционный «Рождественский концерт» показал 7 января шоу-балет «Александрия». На сцену Общественно-культурного центра вышли практически все воспитанники коллектива, даже самые маленькие.

Убедить современных детей в том, что в мире есть настоящее волшебство, было не просто. Для этого Хранителю Рождества пришлось даже отменить праздник и оставить детей вне времени. Но всё закончилось хорошо, и дети поверили в сказку.

Театрализованные номера в представлении исполнили участники театральной студии «Дебют». Концерт продолжался почти полтора часа и получился красивым и праздничным.

Шоу-балет «Александрия» – многократный победитель и лауреат всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Руководит коллективом Татьяна Воронина. В этом году «Александрии» исполняется 20 лет.