Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость
сегодня, 20:51 1

В Благовещенске «Александрия» показала «Рождественский концерт»

В Благовещенске «Александрия» показала «Рождественский концерт»
Фото: www.amur.info

Традиционный «Рождественский концерт» показал 7 января шоу-балет «Александрия». На сцену Общественно-культурного центра вышли практически все воспитанники коллектива, даже самые маленькие.

Убедить современных детей в том, что в мире есть настоящее волшебство, было не просто. Для этого Хранителю Рождества пришлось даже отменить праздник и оставить детей вне времени. Но всё закончилось хорошо, и дети поверили в сказку.

Театрализованные номера в представлении исполнили участники театральной студии «Дебют». Концерт продолжался почти полтора часа и получился красивым и праздничным.

Шоу-балет «Александрия» – многократный победитель и лауреат всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Руководит коллективом Татьяна Воронина. В этом году «Александрии» исполняется 20 лет.

Просмотров всего: 155

#концерты

распечатать


Культура 59

Цена билетов на концерт Стаса Михайлова в Благовещенске подходит к 7 000 рублей
Культура

Благовещенцев ждет традиционный новогодний концерт от «Возрождения»
Общество 13

В ОКЦ прошел концерт, посвященный юбилею Амурской области
В России и мире 33

Ольга Бузова хочет представить Россию на Евровидении
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь