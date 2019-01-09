В новогодние праздники в Приамурье произошло больше ста пожаров

Начало 2019 года для Амурской области ознаменовалось большим количеством пожаров. За новогодние праздники случилось более ста пожаров – в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. В о погибли четыре человека, еще двое получили травмы. В целом праздники в Приамурье прошли без ЧС.

Итоги минувших праздников подвели в главном управлении МЧС региона. Всё это время спасатели находились в режиме повышенной готовности. Происшествий на водоемах за эти дни не было. Без происшествий обошлись и массовые праздничные мероприятия, которых в области провели более 750. На особом контроле у спасателей находились неблагополучные семьи и деревянные дома и храмы, рассказали в управлении.

«В этот период было посещено более двух тысяч жилых домов, гражданам рекомендовали устранить более двухсот нарушений безопасности. Об этом проинформировали органы местного самоуправления области», – рассказал заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Чебыкин.