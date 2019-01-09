Жительница Благовещенска рассказала, что у нее хотели купить ребенка

В Благовещенске в городском парке у женщины попытались купить ее собственного сына. Она рассказала, что за ребенка ей предложили 3,5 миллиона рублей. Возмущенная женщина написала об этом в соцсетях и обратилась в полицию.

Информация о происшествии была опубликована в сообществе мам Благовещенска. Женщина сообщила о том, гуляла с детьми: в городском парке они катались с горок.

«Ко мне подошла пара, долго любовались и восхищались моими детьми, потом спросили, сколько мне лет и как с деньгами. Сказать, что это был шок, ничего не сказать. Предложили стать суррогатной мамой. В ответ на мой отказ просто, безо всяких шуток предложили 3,5 миллиона рублей за сына», – рассказала женщина.

Она сказала, что вызовет полицию, но сама взяла детей и убежала домой. «Теперь вот думаю: а вдруг они покупают детей на органы, а вдруг похитить могут. Там на горках без родителей куча ребятишек», – написала мама.

В полиции Благовещенска сообщили, что женщина все-таки решила обратиться к ним. В среду, 9 января, около 16 часов правоохранителям поступило сообщение о попытке неизвестных купить ребенка. Проводится проверка.