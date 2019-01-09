За праздники в травмпункт Благовещенска горожане обращались 850 раз

Самым посещаемым местом Благовещенска в праздничные дни стал снежный городок на главной площади. Горожане любовались скульптурами, светодиодными конструкциями и делали фотографии на память. Но некоторые жаловались на неудобные горки и туалет.

Ледяные скаты горок снежного городка пересекаются. Но ни детей, ни даже родителей это не пугает. А Владимир Волков, частый гость снежного городка, и вовсе к этой проблеме отнесся философски. Главное – чтобы детям нравилось.

«Детям нравятся, поэтому без разницы, пускай балдеют! То, что пересекается – да, могут удариться. Это плохо. Ямы – как их устранить, по-новому ничего не сделаешь, залили водой, а она как взялась, так и взялась. У меня претензий нет, видите, ребенку нравится», – считает Владимир.

Скат одной горки упирается в стоящий рядом павильон. Остановку при возведении горки почему-то не предусмотрели.

Снежный городок официально открыли под Новый год – две недели назад. В первые дни здесь было столько посетителей, что на горки стояли длинные очереди. И для больших, и для маленьких гостей в снежном городке выстроили семь горок. Правда, одна из двух самых высоких в какой-то момент стала небезопасной: кто то повредил перегородку из снежных блоков.

Горку оперативно восстановили, чтобы любители зимних развлечений не получили травм. В целом же за праздничные каникулы в травмпункт люди обратились 850 раз. Почти сто из пострадавших – дети. В среднем за сутки к травматологам поступало 85 обращений. Это на 20 больше, чем в обычные дни. Но если развлечений в снежном городке – масса, то туалет один. И тот деревянный. Однако, по словам гостей городка, из-за холода воспользоваться им и тем более сводить туда детей невозможно.

Нередко в поисках туалета люди идут в областную филармонию или кафе поблизости, но там не всегда рады таким гостям. Горожане надеются: возможно, в следующем году в снежном городке предусмотрят теплый туалет, чтобы его отсутствие не омрачало впечатление от новогодних гуляний.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, снежный городок на главной площади Благовещенска в новогодние праздники посетили более 50 000 человек.

«За период новогодних праздников снежный городок не подвергался серьезным повреждениям, а небольшие дефекты исправлялись в течение суток. Но сохранить первозданный вид удалось немногим, как например, "украшение" снежных и ледовых композиций монетами только усложняет работу реставраторов. Ряд фигур все же пострадал. Свинья-копилка, медведи и снежный кот были отреставрированы, а скульптура Маши не уцелела после запуска рядом с ней петард», – отметили представители подрядной организации.