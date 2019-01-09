Военные задолжали Белогорску за отопление более 13 миллионов рублей

В Белогорске военные задолжали за отопление более 13 миллионов рублей. Городские власти утверждают, что это ставит под угрозу прохождение отопительного сезона в городе.

«С 2013 года основное ресурсоснабжающее предприятие систематически сталкивается с тем, что вынуждено отапливать объекты Минобороны или без своевременной оплаты или без оплаты вообще, – говорит директор "Горэнерго" Виталий Бардаш. – Выбивать многомиллионные долги почему-то должны через суды уже который год. И в этом году ситуация с уже очередным крупнейшим потребителем услуг теплоснабжения (поставка тепловой энергии для нужд Министерства обороны в Белогорске), судя по всему, повторяется. С начала отопительного сезона ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" - Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 3 не было заплачено ни рубля. Ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре. За последний месяц, кстати, долг составил более 6 миллионов рублей».

Как рассказал юрист предприятия Михаил Белоногов, между Горэнерго и ЦЖКУ заключены договоры теплоснабжения на два ведомственных общежития, воинские части, ГДО и прочие объекты.

«В первоочередном порядке проводится весь комплекс претензионных мероприятий по каждому периоду задолженности, но долги продолжают накапливаться. Дополнительные обращения Горэнерго в надзорные органы, органы Восточного военного округа МО РФ и 35-й Армии ситуацию не исправляют, а начисление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату потребленного тепла ЦЖКУ, повторюсь, бюджетного учреждения, видимо, даже не страшат», – говорит он.

Вместе с тем на предприятии подчеркивают, что «Горэнерго» является основной теплоснабжающей организацией Белогорска. Прохождение отопительного сезона в штатном режиме, без срывов и аварий, зависит только от денежных средств, поступающих от абонентов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«В разгар зимы недополучение средств за поставленное тепло – это невозможность приобрести мазут, своевременно рассчитаться за электроэнергию, – говорит директор предприятия Виталий Бардаш. – Задерживая оплату уже потребленной тепловой энергии (либо не производя оплату) ЦЖКУ ставит под угрозу нормальное прохождение отопительного сезона и надежность теплоснабжения не только объектов Министерства обороны России, но и всего Белогорска».