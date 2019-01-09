В Благовещенске убили 90-летнюю женщину

В Благовещенске будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве 90-летней женщины. Старушку задушили в собственной квартире, после чего украли находившиеся в доме деньги – 700 тысяч рублей.

Как полагает следствие, с января по март 2018 года обвиняемый в составе бригады рабочих делал ремонт в квартире одного из домов, расположенных по улице 50-летия Октября в Благовещенске. Он познакомился с 90-летней хозяйкой соседней квартиры, с которой у него сложились доверительные отношения. 16 марта 2018 года мужчина проник в ее жилище через незапертую дверь. Зная, что у пенсионерки имеется крупная сумма денег, он напал на престарелую женщину. Во время нападения злоумышленник задушил свою жертву, похитил из ее квартиры 700 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления подследственный был задержан через два дня. В отношении мужчины судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы областного следственного управления расследовали уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство». В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.