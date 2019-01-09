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В областном минсоцзащиты прокомментировали информацию о выплатах амурским родителям

В областном минсоцзащиты прокомментировали информацию о выплатах амурским родителям
Фото: архив Амур.инфо

По информации амурского министерства соцзащиты, рабочая группа президиума Госсовета предложила установить для дальневосточников единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. Также речь шла о возможности увеличить размер материнского капитала на 30 % в связи с рождением второго ребенка.

Пока это только предложения, сообщили специалисты.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на сайте амурского правительства опубликовали проекты документов, согласно которым, мамы, родившие первого и второго ребенка, смогут получать единовременные денежные выплаты. Выплачивать планируется 150 тысяч рублей за первого ребенка и 130 тысяч рублей – за второго.

Ожидается, что деньги будут положены, если дети родились после 1 января 2019 года. Среднедушевой доход семей, претендующих на выплату, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Следует обратить внимание, что на сайте правительства области размещен именно проект порядка. Поскольку предоставление выплат в связи с рождением детей будет осуществляться при существенной поддержке федерального бюджета, условия и размеры выплат будут скорректированы Министерством труда и социальной защиты РФ. Только после принятия Минтрудом России окончательного решения о размерах и условиях предоставления выплат в связи с рождением детей, порядок их предоставления будет утвержден правительством Амурской области», – сообщили в амурском министерстве соцзащиты.

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#дети #областная власть

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