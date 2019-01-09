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9января
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Фекальную горку в Чигирях должны убрать до 12 января

Фекальную горку в Чигирях должны убрать до 12 января
Фото: www.amur.info

Наледь в селе Чигири, образовавшуюся из-за переполнения септиков, должны убрать до 12 января. Администрация Благовещенского района обязала управляющую компанию ООО «ЭнергоЦентр-Восток» навести порядок. Ее лицензию могут аннулировать.

Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в администрации Благовещенского района, до 25 декабря 2018 года откачку септиков в трех многоквартирных домах – № 4, 4/1 и 6 по улице Алексеевской – осуществляло ООО «ЧУК», у которого был договор с управляющей компанией ООО «ЭнергоЦентр-Восток». В связи со сложившейся задолженностью «ЭнергоЦентр-Восток» перед «ЧУК» за предоставление услуги по откачке септиков ООО «ЧУК» прекратило откачку нечистот.

«Так как управляющая компания ООО "ЭнергоЦентр-Восток" не выполняла обязательства по договору управления управляющей компанией с вышеуказанными многоквартирными домами, то есть не следила за своевременной откачкой септиков, 29 декабря 2018 года произошло переполнение септиков на трех многоквартирных домах», – говорится в ответе районной администрации на запрос Амур.инфо.

Как сообщало информагентство, при переполнении септиков проезжая часть между многоквартирными домами оказалась залита, на ней образовалась наледь.

Администрация Чигиринского сельсовета решила привлечь к откачке септиков стороннюю компанию. На помощь пришло ООО «Фаворит-Сервис», которое занимается строительством многоквартирных домов в микрорайоне Южный. По информации администрации, 29 декабря септики многоквартирных домов очистили, а в выходные и праздничные дни, с 31 декабря 2018 по 8 января 2019 года, откачка проводилась по мере необходимости.

Септик дома № 4 по Алексеевской откачали утром 9 января. Позже переполнился септик в доме № 4/1. Откачка этого септика, как сообщает администрация Благовещенского района, произведена в 12 часов 9 января.

«В связи с неисполнением обязательств по договору управления администрация Благовещенского района направила претензию в адрес ООО "ЭнергоЦентр-Восток", а также направило обращение в прокуратуру Благовещенского района и государственную жилищную инспекцию о принятии мер по проведению процедуры аннулирования лицензии управляющей компании», – сообщает администрация Благовещенского района. До 12 января «ЭнергоЦентр-Восток» должна убрать наледь.

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#ЖКХ

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