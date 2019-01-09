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сегодня, 17:41 0

Ради заработка участницы шоу «Дом 2» готовы родить

Ради заработка участницы шоу «Дом 2» готовы родить
Фото: скриншот из видео

Организаторы проекта «Дом 2» спровоцировали настоящий бэби-бум в шоу. Участники скандально известной программы поняли, что на проекте иметь детей очень выгодно.

Правила шоу позволяют будущим родителям получить иммунитет, а также всевозможные привилегии от руководства и ведущих. Ради этого некоторые пары готовы обзаводиться детьми, не задумываясь о последствиях.

Зрители заметили, что уже много пар говорят о семье. И если организаторы не введут ограничение по количеству будущих мам на периметре, то проект превратится в шоу беременных. «Жить на готовеньком» уже готовы Майя Донцова, Марина Африкантова, Саша Черно и сестры Рапунцель, которые хотят родить на проекте во второй раз.

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👶Алена: «Жду своего сыночка» 👶 ⠀ Считанные недели остались до долгожданной встречи Алены Рапунцель со своим сыночком. Уже в конце этого месяца Илья Яббаров вновь станет отцом, а Алена – впервые мамой. 🍼 «У меня много разных эмоций: переживаю и радуюсь. Просто хочу пожелать нам с сыночком здоровья, чтобы всё у нас было хорошо», – делится с нами девушка🍼 ⠀ #дом2 #дом2новости #dom2 #новости #тнт #шоу #dom2ruпервыевсети

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt)

Участницы берут пример с 21-летней Алёны Савкиной, младшей сестры Ольги Рапунцель. Она родила от Ильи Яббарова, когда-то бывшего молодого человека старшей сестры, и сразу стала матерью-одиночкой. Илья отказался вместе с ней воспитывать ребенка. Однако Алёну эту не расстроило, поскольку организаторы реалити-шоу создали ей комфортные условия для жизни и даже предложили подзаработать на будущее, сообщает Cosmo.ru.

Фанаты проекта не одобряют подобного поведения. «Халявщики! Как так можно? Проект всё равно когда-то закроют, и что вы потом будете делать? Как планируете своих детей содержать? Ужас», «Вот раньше был "Дом-2", интересно было посмотреть. Что-то придумывали, бегали, суетились, жизнь кипела», – обвиняют поклонники «Дома-2» в бессмысленности.

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#ТВ #шоу-бизнес

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