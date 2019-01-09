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В Благовещенске проходит конкурс кинолюбителей «КинАмур»

В Благовещенске проходит конкурс кинолюбителей «КинАмур»

В Благовещенске проводится фестиваль любительских фильмов «КинАмур». Все желающие могут представить свою работу в нескольких номинациях: игровой короткометражный фильм до 15 минут, игровой короткометражный фильм до 30 минут и видовой фильм о Дальнем Востоке.

Фестиваль в рамках празднования 380-летия российского Дальнего Востока и 10-летия амурского кинодвижения проводят Городской дом культуры, Общественно-культурный центр и «АмурКиноСоюз».

Фестиваль проходит в два этапа. Заявки для участия в первом этапе – Кино-СТАРТ – принимались до 25 декабря, во втором этапе можно подать заявки до 14 января 2019 года. В составе жюри фестиваля – деятели культуры и искусства, теле- и медиаиндустрии, сообщает сайт городской администрации.

В фестивале принимает участие благовещенский режиссер Сергей Храмых. В 2018 году он выпустил в прокат свой полнометражный художественный фильм «Кто есть кто, или Ограбление по…». Фильм можно увидеть в открытом доступе в Интернете.

На этот раз Сергей снял новогоднюю короткометражку. Судя по информации в соцсетях, съемки начались 24 декабря, а завершились 6 января. «В шиномонтажке четверо рабочих провожают уходящий год, пьют спиртное. К ним приходит Дед Мороз с детскими письмами. Благодаря волшебнику мужчины начинают снова верить в чудеса и вспоминают о семейных ценностях», – рассказал о своем проекте режиссер. Всех деталей сюжета он не раскрывает.

Награждение победителей фестиваля состоится 27 января 2019 года в 17:00 в малом зале ОКЦ.

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#кино #конкурсы

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