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Работы на аварийной опоре путепровода Белогорска обошлись в 3 миллиона

Работы на аварийной опоре путепровода Белогорска обошлись в 3 миллиона

Организация и проведение ремонта аварийной опоры № 3 путепровода Белогорска обошлись в 3,3 миллиона рублей. Как рассказала начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко, в сметную стоимость вошли работы по ремонту опоры, обустройству пунктов пропуска в период ограничения движения транспорта.

Также в сметной стоимости оплата работы эксперта, выдавшего техническое решение по укреплению опоры, специалистов, работающих над проектным решением по реконструкции путепровода.

«Все основные этапы работ на Транссибе проводились с участием эксперта. Привлекалась специализированная техника в виде мотовозов ЭЧК-45 и СМП-807. Изготовление и установка металлических конструкций, устройство основания обошлись в 1,7 миллиона рублей. В ремонте опоры было задействовано 8 человек, в составе монтажников, сварщиков, мастера и генподрядчика», – цитирует Татьяну Савченко пресс-служба администрации Белогорска.

В настоящее время продолжается работа над экспертными решениями по укреплению всего путепровода на постоянной основе. Их будет два. В течение недели в Белогорске работали хабаровские специалисты из ДВГУПС, и свою работу продолжает эксперт Анатолий Такмаков, по чьему заключению путепровод сначала был закрыт, а затем – после укрепления аварийной опоры – открыт. В феврале планируется получение предварительного заключения специалистов.

«В настоящее время по путепроводу разрешены грузоперевозки тоннажем до 3,5 тонны, а также коммунальной технике, задействованной в обеспечении бесперебойного прохождения отопительного сезона и благоустройстве города. Эксплуатируется путепровод при постоянном наблюдении за метками, установленными ранее», – сказала Татьяна Савченко.

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#администрация Белогорска #Белогорск #транспорт #финансы

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