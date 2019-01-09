В Благовещенске продается около десятка многомиллионных зданий

Фото: mycollages.ru

На одном из крупных торговых интернет-ресурсов выставлены на продажу несколько дорогостоящих крупных благовещенских объектов. Все они нежилые. За некоторые владельцы хотят выручить сотни миллионов рублей.

Многие объявления размещены в конце декабря – начале января. К примеру, за торговое помещение действующего магазина на улице Горького, 139, просят более 112 миллионов рублей.

В объявлении сказано, что площадь помещения составляет 533,7 квадратных метра. Комментировать причину продажи представитель, чей номер телефона указан как контактный, отказался.

120 миллионов рублей хочет выручить продавец за помещение свободного назначения в 1 600 квадратных метров на третьем этаже здания на Горького, 156. Собственник, который, как указано, живет в Москве, хочет избавиться от своей недвижимости срочно и готов торговаться.

За 24 миллиона рублей продается помещение в 160 квадратов в торговом центре «Центральный» на Красноармейской, 143. Судя по размещенным фото, сейчас это торговые ряды.

В объявлении оговаривается, что использовать квадраты можно также под кафе, магазин, офис или даже банк. При этом уточняется, что фактически используется 160 квадратов, хотя по документам их 135. Комментировать причину продажи представитель не стал.

Через дорогу, в ТЦ «Большой», на продажу выставлена площадь 57 квадратов почти за три миллиона рублей. И это объявление, скорее, похоже на некую хвалебную оду, в которой продавец не скупится на эпитеты: «Спасайте свои рубли, вкладывайте в ликвидную недвижимость в центре… таких цен еще не было и больше не будет… самое выгодное предложение в Благовещенске». Продажу ликвидной недвижимости в объявлении объясняют переездом.

За 20 миллионов рублей на Пионерской, 8, продается нежилое помещение площадью почти 180 квадратных метров. «Для любого вида деятельности», – говорится в объявлении. Представитель, занимающийся продажей, рассказала, что недвижимость продается с лета 2018 года. Потенциальные покупатели предлагают раздробить помещение и приобрести не всю площадь, а только его часть. Но собственник не согласен.

За 60 миллионов рублей в центре города, на набережной, можно купить помещение действующего ресторана. Общая площадь – около 500 квадратных метров. Покупателю обещают подарить проект перепланировки помещения, которая, как следует из объявления, может быть любой. А вот желающим приобрести помещение вместе с бизнесом – рестораном – придется доплатить еще 10 миллионов.

«Зимой таких объявлений немало, и сейчас они в рамках статистики. Обычно такие помещения продаются в зимний и весенний сезоны, как раз чтобы к летнему сезону подготовиться. Это у нас один из бизнесов, и просто сейчас немного перенастраиваем рельсы, по которым в дальнейшем хотим идти. Хотим выйти на более серьезные объекты. И, чтобы не влезать в кредиты и не иметь кредитной нагрузки, просто реализуем другие активы», – объяснил собственник помещения Андрей.

В объявлении апеллируют к тому, что совсем рядом находится площадь Ленина, которую будут реконструировать, а также «Золотая миля». «Реконструкция набережной на этом участке будет сделана в 2019 году», – завлекают авторы.

На близости к «Золотой миле» решил сыграть и продавец единственного в Благовещенске боулинг-центра. Помещение находится в том же здании, что и продающийся ресторан.

Боулинг выставлен на продажу уже несколько лет. Желание продать помещение и бизнес владелец объяснял тем, что «нет экономического смысла этим заниматься». За год цена на объект выросла почти на 10 миллионов рублей.

А вот цена на гостиницу «Странник» на Театральной, 23, за год не изменилась. За нее, как и в январе 2018 года, просят 220 миллионов рублей. Площадь помещения – 1 572 квадратных метра.

Недалеко от Благовещенска, на Владимировском озере, продается база отдыха почти за 19 миллионов рублей. Общая площадь 190 квадратных метров. Представитель, который занимается продажей, затруднился назвать причину, по которой собственник решился расстаться с бизнесом.

За 190 миллионов рублей в Благовещенске продается здание гостиницы рядом с железнодорожным вокзалом. За 6-этажное здание общей площадью более 1 800 квадратных метров владелец хочет выручить 190 миллионов рублей. «Цена снижена на 195 миллионов», – гласит объявление.

За 75 миллионов рублей в областном центре можно стать обладателем прибыльного бизнеса. По крайней мере это обещает объявление по продаже офисного здания в бывшей гостинице «Чурин». Общая площадь – 1 236 квадратных метров. Здание продается давно. За год цену собственник снизил на 15 миллионов.

Занимающиеся продажей нежилой недвижимости специалисты называют несколько причин, по которым собственники стараются расстаться с принадлежащими им помещениями, в том числе с готовым бизнесом. Одна из них – переезд из Амурской области. Другая – снижение покупательской способности, как отголосок кризиса еще 2014 года. И это при том, что тех же торговых площадей в Благовещенске на душу городского населения больше, чем в среднем по России.

Еще одна причина – выросший имущественный налог на нежилые коммерческие помещения.

«Выросли налоги намного. На примере одного знакомого, у которого помещение в "Небесном Хуафу": он платил 70 тысяч за него, а в 2018 году ему налог под 300 тысяч пришел. И при том, что помещение небольшое у него – квадратов 70», – рассказал один из представителей, занимающихся реализацией коммерческого имущества.

Председатель амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов считает, что все вышеназванные причины действительно могут иметь значение. Вместе с тем, по его мнению, в основе могут лежать и живые экономические процессы.

«Возможно, это не является каким-то явлением сформировавшимся, а это обычная ротация на рынке успешных и неуспешных бизнесов. Может, это связано с тем, что владельцы покидают регион и избавляются от недвижимости как таковой. А продают с бизнесом, потому что думают, что так быстрее купят. То есть это не есть показатель того, что у нас все ухудшается, потому что если мы говорим об общественном питании, то, да, есть такая тенденция, что некоторые заведения закрываются, но это так везде. Даже взять успешную и растущую последние 30-40 лет китайскую экономику, так там заведения общественного питания вообще с огромной скоростью закрываются и открываются вновь. Значит, менеджмент не совсем учел условия на рынке. Что касается бизнеса как такового, то снижавшееся последние несколько лет количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности в области в прошлом году остановилось и начался рост. Это косвенное подтверждение того, что экономическая активность постепенно восстанавливается», – считает Борис Белобородов.

То, что некоторые помещения в Благовещенске продаются годами, может быть связано с несколькими причинами, предполагает председатель общественной организации. Среди них – избыток коммерческих помещений, а также ценообразование без учета существующего оптимального уровня, который снизился за последние 3-4 кризисных года.

Вместе с избытком коммерческих помещений Борис Леонидович отмечает нехватку помещений производственных.

«Из Хабаровска предприниматель ищет помещение для размещения производства. Ему нужен цех, и он не может найти подходящего помещения, говорит, что просмотрел все доски объявлений. Скорее всего, это говорит о том, что существует некий перекос в сторону торговли и услуг, нежели в сторону производства. Поэтому, когда есть необходимость в производственных помещениях, их трудно найти», – резюмирует специалист.

Фото: avito.ru