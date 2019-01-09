Амурчанин выиграл загородный дом в лотерею

В российской жилищной лотерее повезло участнику из Амурской области. Неизвестный амурчанин выиграл загородный дом. Денежный эквивалент выигрыша составляет 700 000 рублей.

Трансляция розыгрыша прошла в субботу, 5 января. Во втором туре лотереи разыгрывали 15 домов.

Общий призовой фонд составил 28 224 100 рублей. Получить выигрыш победитель может в течение шести месяцев с даты проведения – до 18 июля 2019 года. Налог с выигрыша составляет 13 %.