Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:49 1

Амурчанин выиграл загородный дом в лотерею

Амурчанин выиграл загородный дом в лотерею
Фото: www.youtube.com

В российской жилищной лотерее повезло участнику из Амурской области. Неизвестный амурчанин выиграл загородный дом. Денежный эквивалент выигрыша составляет 700 000 рублей.

Трансляция розыгрыша прошла в субботу, 5 января. Во втором туре лотереи разыгрывали 15 домов.

Общий призовой фонд составил 28 224 100 рублей. Получить выигрыш победитель может в течение шести месяцев с даты проведения – до 18 июля 2019 года. Налог с выигрыша составляет 13 %.

Просмотров всего: 1137

#жизнь

распечатать


В России и мире

Для россиян расширился безвизовый режим
В России и мире

У Эвелины Бледанс произошел конфликт с пассажиром самолета
В России и мире

Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле

Общество 2

Мэр Тынды поздравила труженицу тыла с юбилеем
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Антифашер

    Антифашер
    25 минут назад

    Здесь надо понять простую истину если уже выиграли значит выигрышей больше не будет иначе хозяин останется на мели без штанов...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь