Амурчанин выиграл загородный дом в лотерею
В российской жилищной лотерее повезло участнику из Амурской области. Неизвестный амурчанин выиграл загородный дом. Денежный эквивалент выигрыша составляет 700 000 рублей.
Трансляция розыгрыша прошла в субботу, 5 января. Во втором туре лотереи разыгрывали 15 домов.
Общий призовой фонд составил 28 224 100 рублей. Получить выигрыш победитель может в течение шести месяцев с даты проведения – до 18 июля 2019 года. Налог с выигрыша составляет 13 %.
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