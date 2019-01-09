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В Благовещенске легковушка протаранила теплотрассу

В Благовещенске легковушка протаранила теплотрассу
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

9 января в Благовещенске произошло ДТП, в котором повреждения получили не только автомобили, но и труба теплотрассы. Авария случилась в районе дома № 171 на улице Загородной около 11:30.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, участниками ДТП стали машины «ГАЗ» и Daihatsu Boon. Они столкнулись, последняя от удара съехала с проезжей части и протаранила трубу теплотрассы.

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем Daihatsu. Однако от госпитализации она отказалась.

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Обстоятельства происшествия установят полицейские.

Автомобилю «ГАЗ» «посчастливилось» тут же стать участником другого ДТП – с ним столкнулась машина Mitsubishi RVR. В этом случае обошлось без пострадавших.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Керлинг на дорогах..

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