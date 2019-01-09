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сегодня, 16:29 4

Из магазина Благовещенска мужчины убежали с продуктами, не расплатившись (видео)

Из магазина Благовещенска мужчины убежали с продуктами, не расплатившись (видео)
Фото: www.amur.info

В понедельник, 7 января, в магазине Благовещенска двое мужчины набрали полные пакеты продуктов, а затем, не расплатившись, убежали. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшее момент кражи, было опубликовано в инстаграм-аккаунте ИА «Сканер».

Видео: www.instagram.com/skaner_dtp28

Из чека, оставшегося после бегства воров, видно, что молодые люди купили самый обычный набор продуктов для дома: хлеб, масло, колбасу, конфеты, шоколадки, гречневую крупу, чай, сахар, а также кошачий корм и туалетную бумагу. Общий чек немного превысил полторы тысячи рублей.

В полиции Благовещенска сообщили, что пострадавшие в полицию не обратились. Однако после того как журналисты предоставили видео с камер наблюдения, сообщение о краже было зарегистрировано. По факту проводится проверка.

Просмотров всего: 1235

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    1 час назад

    Это идёт по хищению группой лиц по предварительному сговору или сумма маловата?

  • Max-1990

    Max-1990
    55 минут назад

    Сомнительно называть данных персонажей мужчинами...

  • Сантило

    Сантило
    51 минута назад

    Еще немного и половина населения так будут делать...

  • Туж2

    Туж2
    23 минуты назад

    Сантило

    Еще немного и половина населения так будут делать...



    Большая его часть..

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