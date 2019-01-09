Из магазина Благовещенска мужчины убежали с продуктами, не расплатившись (видео)

В понедельник, 7 января, в магазине Благовещенска двое мужчины набрали полные пакеты продуктов, а затем, не расплатившись, убежали. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшее момент кражи, было опубликовано в инстаграм-аккаунте ИА «Сканер».

Видео: www.instagram.com/skaner_dtp28

Из чека, оставшегося после бегства воров, видно, что молодые люди купили самый обычный набор продуктов для дома: хлеб, масло, колбасу, конфеты, шоколадки, гречневую крупу, чай, сахар, а также кошачий корм и туалетную бумагу. Общий чек немного превысил полторы тысячи рублей.

В полиции Благовещенска сообщили, что пострадавшие в полицию не обратились. Однако после того как журналисты предоставили видео с камер наблюдения, сообщение о краже было зарегистрировано. По факту проводится проверка.