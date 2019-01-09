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9января
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сегодня, 16:19 0

Марго Робби станет куклой Барби

Марго Робби станет куклой Барби
Фото: cosmo.ru

Киностудия Warner Bros. и компания Mattel выпустят художественный фильм о кукле Барби. На главную роль утвердили 28-летнюю Марго Робби (Margot Robbie).

Австралийская актриса также станет сопродюсером картины. К работе присоединится и ее муж, 29-летний кинорежиссер Том Акерли. Дата выхода фильма, актерский состав и остальные подробности проекта пока неизвестны, сообщает Cosmo.ru.

Представитель студии Warner Bros. Тоби Эммерих заявил, что образ Барби идеально подходит Марго, и она сможет оживить куклу на экране для современной аудитории.

Фото: instagram.com

Робби ответственно отнеслась к новой роли. «Вот уже почти 60 лет Барби вдохновляет детей мечтать и предлагает им разные ролевые модели от принцессы до президента. Для меня большая честь сыграть в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире», – поделилась актриса.

Марго Робби известна своими ролями в фильмах «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех».

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#кино #шоу-бизнес

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