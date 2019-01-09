В школы Приамурья поступили новые автобусы

Фото: министерство образования Амурской области

21 школьный автобус получили 9 января амурские муниципалитеты. По пять машин выдано представителям Благовещенска и Архаринского района, три автобуса отправили в Серышевский район. По одному транспортному средству выделили Благовещенскому, Белогорскому, Ивановскому, Михайловскому, Ромненскому, Завитинскому, Константиновскому и Тындинскому районам.

«Новый автобус нам очень нужен. Старый периодически ломается, печка у него слабая. А ведь у нас территория северная, и зимы здесь очень суровые. Всего на подвозе находится 8 детей. Зимой их количество увеличивается», – поделилась директор школы поселка Могот Тындинского района Елена Макаренко.

Фото: министерство образования и науки Амурской области

По информации областного министерства образования и науки, машины прибыли в Приамурье в конце прошлого года. Один рассчитан на 22 пассажирских места, остальные – на 12 человек. К настоящему времени почти все автомобили, за исключением Зейского района, получены. Представитель данной территории заберет транспорт 10 января.

Транспорт распределен по муниципалитетам при участии общественного совета регионального минобрнауки. «При принятии решения учитывалось количество детей, которых необходимо подвозить, протяженность маршрута и срок эксплуатации имеющегося на данный момент школьного автобуса», – сказала председатель общественного совета Галина Крицкая.

По данным регионального правительства, ежедневно на автобусах до школ Приамурья доставляют свыше 7,5 тысячи учеников. Подвоз ребят осуществляют в 27 амурских муниципалитетах. За день автобусы, доставляющие детей в сельские школы, проходят более 10 тысяч километров. В настоящее время все 224 автобуса соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Подключение к региональной навигационно-информационной системе позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации связаться с МЧС.

Школьные автобусы на средства федерального бюджета Амурская область получает на протяжении последних трех лет. В 2016 и 2017 годах региону было предоставлено 19 машин. Для того чтобы полностью закрыть потребность учебных заведений в транспорте, необходимо еще 35 автобусов на 22 посадочных места.