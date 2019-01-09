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9января
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сегодня, 15:52 2

В Благовещенск на соревнования приедут российские гимнасты

В Благовещенск на соревнования приедут российские гимнасты
Фото: admblag.ru

В Благовещенске состоится юбилейный XX Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра города. Соревнования пройдут в течение нескольких дней – с 17 по 20 января.

Этот турнир, проводимый в Благовещенске, давно вышел за рамки спортивных соревнований, пишет пресс-служба администрации областного центра. Он стал настоящим спортивным праздником, участниками которого ежегодно становятся не только российские, но и зарубежные спортсмены. Это еще и уникальная возможность для детей пообщаться с олимпийскими чемпионами, титулованными гимнастами, посетить их мастер-классы.

В этом году в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Читы, Зеи, Райчихинска, Белогорска, Ангарска, Ленинска-Кузнецкого, Благовещенска и Республики Монголия. Выступать гимнасты будут по программам от второго спортивного разряда до мастеров спорта. Турнир стартует 17 января на территории СОК «Юность» (улица Краснофлотская, 6).

На соревнованиях ожидается присутствие почетного гостя турнира Валентины Никаноровой, вице-президента Федерации спортивной гимнастики России. Пресс-служба мэрии напоминает, что в этом году Федерация спортивной гимнастики РФ презентовала Амурской областной федерации спортивной гимнастики в Благовещенске соревновательный комплект новейшего гимнастического оборудования фирмы Spieth на сумму 12 миллионов рублей, которое впервые будет использовано для проведения данного турнира. Монтировать оборудование в спортивном комплексе «Юность» начнут 14 января.

Предварительный график проведения чемпионата ДФО и всероссийского турнира городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска:

16 января (среда)

  1. День приезда участников соревнований
  2. 12:00-14:00 – тренировки
  3. 14:00 – работа комиссии
  4. 14:00-19:00 – тренировки

17 января (четверг)

  1. 09:00-11:00 – работа комиссии по допуску к турниру
  2. 11:30-17:00 – тренировки
  3. 18:30 – торжественное открытие соревнований

18 января (пятница)

  1. 09:00-12:00 – соревнования (юноши)
  2. 12:30-14:30 – соревнования (девушки 1 смена)
  3. 15:00-17:00 – соревнования (девушки 2 смена)

19 января (суббота)

10:00-14:00 – соревнования в отдельных видах многоборья (3 снаряда у юношей, 2 снаряда у девушек)

20 января (воскресенье)

10:00-14:00 – соревнования в отдельных видах многоборья (3 снаряда у юношей, 2 снаряда у девушек)

Отмечается, что в 2018 году на всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра города победителями в командном первенстве стали гимнасты Благовещенска. Призовые места тогда распределились следующим образом:

  1. – среди юношей: Благовещенск – 1 место, Монголия – 2 место, Чита – 3 место;
  2. – среди девушек: Благовещенск – 1 место, Владивосток – 2 место, Чита – 3 место.

20 января в 14:30 благовещенцев приглашают на парад закрытия соревнований и награждение победителей в спорткомплекс «Юность».

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • Илья1380

    Илья1380
    1 час назад

    Амур.инфо покруче гуглопереводчика будет ))) Благовещенск не российский город, походу, раз такое событие, что приедут "российские гимнасты" ))))

  • basnevod

    basnevod
    1 час назад

    ну хоть поглядим на этих россиян. Давно слышал, но не видел.

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