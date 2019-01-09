Благовещенец продает 46-летнего «американца» в идеальном состоянии

В Благовещенске выставлен на продажу уникальный автомобиль – американский Lincoln Continental. Роскошное купе с восьмицилиндровым двигателем увидело свет в 1973 году, когда никто даже предположить не мог, что в XXI веке бензин станет на вес золота.

Немногие «линкольны» дожили до наших дней. В России их можно перечесть по пальцам, а уж в первозданном состоянии сохранились и вовсе единицы. Один из них пока еще «живет» в Благовещенске, но, возможно, скоро переедет в другой регион.

«У меня знакомый в Новосибирске, у него целая "конюшня". Этот "линкольн" стоит на учете в Новосибирске, видите, номера "красивые", на них и продается. Машина была привезена еще во времена Советского Союза морем. Каким-то образом ее привезли в Союз, хозяин умер, и машина долго находилась на стоянке. С трудом восстановили документы», – рассказывает историю «линкольна» Андрей, выставивший машину на продажу.

По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии, какое автомобилисты называют «без колхоза»: то есть в конструкцию авто не вносились изменения. «Двигатель перебрали, очистили, заменили уплотнители», – уточняет Андрей. Состояние машины, как новое, а если когда-нибудь потребуется заменить какие-то запчасти, их можно найти на американском интернет-аукционе.

«Сердце» машины – восьмицилиндровый V-образный двигатель с объемом 7,5 литра. По документам его мощность равна 202 лошадиным силам, но по факту, говорит Андрей, намного больше. «Такие двигатели могут раскачать до 400 лошадей. Потребляет 92-й бензин за радость», – отмечает автовладелец. Кстати, при таком объеме двигателя расход топлива составляет около 25 литров на 100 километров в режиме движения по городу. По трассе «линкольн» несколько усмиряет аппетит.

На улице «американец» притягивает взгляды – совсем как другой американский автомобиль из фильма «Блондинка за углом». Длина благовещенского «зеленого крокодила» – 5,6 метра. Несмотря на габариты, парковаться на нем нетрудно, уверяет владелец. «Да, он длинный, большие свесы спереди и сзади, но колесная база, как у обычного автомобиля, поэтому парковаться можно без проблем. Привод задний, передние колеса разворачиваются, и у него радиус разворота как у обычного "лексуса"», – рассказывает Андрей.

Салон автомобиля 1973 года выпуска начинен электроникой не хуже, чем модели XXI века. «Двухзонный климат-контроль, электрические приводы сидений, зеркал, окон, антенны. Сиденья в родной коже, широченные. Крыша несъемная, покрыта винилом – в то время было модно», – описывает владелец.

Автомобильную историческо-культурную ценность продают за 2 миллиона рублей. Это дороже, чем просят за другие «линкольны» на популярном сайте объявлений по продаже авто. Правда, аналогичных благовещенскому «крокодилу» там нет. «В России таких машин просто нет, поэтому, если сильно захочется, придется завозить из-за границы. Откройте таможенный сайт и по объему двигателя посмотрите, во сколько встанет растаможка машины с двигателем такого объема. Поэтому 2 миллиона совсем немного на самом деле», – объясняет Андрей. Он уверен: покупатель обязательно найдется, и это будет необычный человек, настоящий ценитель.

Диковинный «линкольн» имеет еще одну особенность: его спидометр размечен не километрами, а милями. Это обстоятельство вкупе с плавным ходом сухопутного катера способно убаюкать бдительность водителя. «Когда я его перегонял, за мной товарищ ехал и сигналил мне фарами изо всех сил. Я остановился, спросил, что случилось. Он говорит: "Куда ты так летишь?" Я ехал 100, а потом понял – в километрах-то это все 160!» – вспоминает Андрей.

В далеких 70-х такую машину могли позволить себе немногие американцы, а в Союзе многие даже не представляли, что такая машина может быть на свете. Известно, что в коллекции автомобилей Леонида Брежнева был Lincoln Continental – такой роскошный подарок генсеку сделал президент США Ричард Никсон. Только «брежневский линкольн» был не купе, а седан темно-голубого цвета. По воспоминаниям свидетелей тех событий, подарок Никсона стал любимым автомобилем советского лидера.