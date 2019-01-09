Автоледи, погубившая в Благовещенске 24-летнюю девушку, предстанет перед судом

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«Путем проведения автотехнической и судебно-медицинских экспертиз, изучения записи с камеры наружного видеонаблюдения, допросов свидетелей собраны доказательства вины водителя автомобиля. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Обвиняемая предстанет перед судом. За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», – пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

ДТП произошло 30 ноября 2018 года. В ходе предварительного расследования установлено, что горожанка управляла автомобилем Subaru Forester. Во время проезда регулируемого перекрестка Театральная – Амурская, при повороте налево, женщина не уступила дорогу, наехала на 24-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть. Пострадавшая через несколько дней скончалась в лечебном учреждении.