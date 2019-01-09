Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 0

Автоледи, погубившая в Благовещенске 24-летнюю девушку, предстанет перед судом

Автоледи, погубившая в Благовещенске 24-летнюю девушку, предстанет перед судом
Фото: кадр видео

Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении жительницы Благовещенска. 35-летняя женщина-водитель обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло аварию, унесшую жизнь человека.

«Путем проведения автотехнической и судебно-медицинских экспертиз, изучения записи с камеры наружного видеонаблюдения, допросов свидетелей собраны доказательства вины водителя автомобиля. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Обвиняемая предстанет перед судом. За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», – пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

ДТП произошло 30 ноября 2018 года. В ходе предварительного расследования установлено, что горожанка управляла автомобилем Subaru Forester. Во время проезда регулируемого перекрестка Театральная – Амурская, при повороте налево, женщина не уступила дорогу, наехала на 24-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть. Пострадавшая через несколько дней скончалась в лечебном учреждении.

Просмотров всего: 83

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Вечерами в снежном городке Благовещенска паркуются машины
Происшествия 26

В селе Чигири дети катаются с фекальной горки
Спорт

В Тынде прошли «Холодные гонки»
Происшествия

Ночью в Благовещенске горел автомобиль, подозревают поджог
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь