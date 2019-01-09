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9января
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Вечерами в снежном городке Благовещенска паркуются машины

Вечерами в снежном городке Благовещенска паркуются машины
Фото: www.amur.info

По территории снежного городка областного центра, где до позднего времени с горок катаются дети, по вечерам ездят автомобили. Житель Благовещенска Кирилл сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо», что видел машины неоднократно. А во вторник, 8 января, сфотографировал внедорожник и машину такси.

«Это было около девяти часов вечера, – рассказал Кирилл. – Конечно, народу было не очень много, но гуляющих людей хватало. Машины подъезжали к киоскам, которые работают в городке. Я бы понял, если бы подвозили продукты или оборудование, но нет! На джипе, видимо, был владелец киоска: он с борсеткой зашел внутрь, с борсеткой и вышел. Неужели трудно было пройти от парковки – вечером она вся почти свободная. Такси вообще почти полчаса простояло, а потом увезло продавцов».

По словам горожанина, машины выезжали, а идущим людям приходилось их обходить. Причем неподалеку находились горки, где катались дети.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в ГИБДД Благовещенска, где пообещали дать пояснения позже.

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#Новый год #праздники #происшествия #транспорт

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