Амурские ушуисты боролись за право участвовать в дальневосточных соревнованиях

На новогодние праздники в Благовещенске прошли чемпионат и первенство Амурской области по ушу. Порядка 70 спортсменов соревновались в четырех дисциплинах: традиционное ушу, таолу, тайцзицюань, юнчуньциань.



Соревнования проводились в спортзале Амурского строительного колледжа 5 и 6 января. Самым младшим участникам было шесть лет, самым старшим – 50.

Состязания были отборочными: лучшие спортсмены будут отобраны в областную сборную для участия в чемпионате и первенстве ДФО. Они пройдут в Благовещенске с 30 января по 4 февраля.

В ближайшие выходные – 12-14 января – в областной спортшколе пройдут чемпионат и первенство области по ушу-саньда. В соревнованиях примут участие спортсмены Белогорска, Завитинска и Благовещенска.