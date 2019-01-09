Для россиян расширился безвизовый режим

Уровень свободы передвижения заметно повысился у жителей многих стран. Для россиян открыт безвизовый режим в 119 стран мира.

В 2018 году путешествие без визы предоставляли 110 стран.

Первое место в наступившем году по количеству безвизовых стран заняла Япония: её жителям не понадобится виза в 190 странах. На второй строчке находится Сингапур и Южная Корея: 189 стран. Далее следуют Германия и Франция: для их граждан безвизовый режим действует в 188 государствах.

В пятёрке самых свободных в передвижении туристов также датчане, финны, итальянцы, шведы, испанцы и жители Люксембурга.

Отмечается, что США и Великобритания, которые ещё в 2015 году возглавляли список, на этот раз опустились на шестое место.

Россия оказалась на одну строчку ниже. В 2019 году РФ опустилась на 48-е место. Это произошло потому, что в 2019 году двери открыли и многим другим странам, сообщает Life.ru.