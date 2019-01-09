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9января
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В Городском доме культуры прошел новогодний бал-маскарад

В Городском доме культуры прошел новогодний бал-маскарад
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске прошёл бал-маскарад по мотивам сказки «Спящая красавица». Костюмы и маски надели почти 50 человек. Самые разные сказочные герои пришли поприветствовать прекрасную принцессу.

Февральск, Белогорск, Хабаровск, Владивосток, Санкт-Петербург и Благовещенск – такой сложилась география бала. Весь декабрь участники выбирали персонажей. «Разбирали известных – Золушка, Белоснежка, Красная Шапочка. Но есть персонажи не из сказок, а из древних легенд. Их можно было угадывать еще. За это из королевской казны можно было получить монетку», – рассказала Евгения Коваленко, соорганизатор бала-маскарада.

Дизайнер Ольга Кондакова пришла на маскарад в образе королевы из сказки «Огниво». Платье сшили в ателье, но дизайн был авторским. «Я набросала несколько эскизов, затем искала мой образ и довела его до совершенства. Получив платье, я расшила рукава, сделала декор, перекроила воротник. Было много ручной работы», – поделилась Ольга Кондакова.

Участники продемонстрировали 15 исторических танцев. Репетиции клуб «Велетта» проводил весь декабрь. К примеру, в сюжет танца «Качча д'Аморе» входит охота – со скрывающимся охотником и убегающими дамами. Такой танец может длиться до получаса.

Вообще, для балов нужна хорошая физическая подготовка, говорят танцоры. Гальярды и турдионы – прыжковые, в пышных костюмах их исполнять сложно.

Бал длился пять часов. Подробнее о мероприятии в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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