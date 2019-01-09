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сегодня, 13:50 5

Амурчан смутили китаизированные названия городов области на сайте правительства

Амурчан смутили китаизированные названия городов области на сайте правительства
Фото: скриншот сайта

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Амурской области. Они выразили свое удивление по поводу информации, представленной на портале правительства региона. Речь о названиях населенных пунктов и районов, которые показались амурчанам китаизированными и неуместными.

Недавно на портале правительства Амурской области появилась функция, позволяющая читать контент на китайском языке. Если воспользоваться ею на главной странице сайта, встроенный во многие браузеры переводчик предложит перевести содержимое обратно на русский язык. Если это сделать, то появившиеся иероглифы вновь будут заменены на русскую речь, но, как выяснилось, здесь есть особенность.

Внизу главной страницы сайта есть перечень населенных пунктов и районов Амурской области вместе с картой. С помощью этого контента можно увидеть, как называются поселения и где в регионе они расположены. Если сайт сначала переключить на китайский язык, а затем перевести содержимое обратно на русский, названия поменяются. Так, появятся «Байшань Сити» вместо Белогорска, «Риккинск Сити» вместо Райчихинска.

«Смех, да и только. Такое чувство, что китайцы все-таки уже окончательно "захватили" Амурскую область. Мигрировали, так сказать. Особенно "Байшань Сити" порадовал. И "Прогрес Таун" (с одной буквой "с" – Прим. ред.). Чайна-таун какой-то получился», – отмечают амурчане.

По их мнению, «власти не продумали, как "Гугл-переводчик" переведет названия наших населенных пунктов с китайского». Возможно, предполагают они, это не было протестировано.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к директору Института Конфуция БГПУ Николаю Кухаренко. «Это все-таки сделано для китайцев, а не для того, чтобы русские китайское перевели на русский и потом смотрели, что не совпадает. Так как написано иероглифами – это то, как китайцы пишут, привыкли писать. То же самое, как если бы китайцы нам предъявляли, что мы говорим не "Бейджин", а "Пекин". Говорим не "Сянган", а "Гонконг"», – пояснил специалист.

По его словам, название населенного пункта на другом языке можно изложить по-разному. «Так, берут звуковой состав слова, которое в русском языке. Например, "Благовещенск", – поведал Николай Кухаренко. – Подбирают иероглифы, которые хоть как-то похожи на русское слово, потому что наши языки отличаются. Не получится полностью воссоздать русский звуковой ряд. Поэтому будет не "Благовещенск", а "БУ ЛА ГЭ ВЭЙ ШЭНЬ СЫКЭ" (Bù lā gē wéi shēn sīkè, 布拉戈维申斯克). Но сами китайцы Благовещенск все называют "БУ ШИ". Потому что "БУ ЛА ГЭ ВЭЙ ШЭНЬ СЫКЭ" слишком долго говорить. А значит, первый иероглиф "БУ", а последний "ШИ", то есть город. Белогорск – здесь идет перевод, поэтому "Байшань" – это "Белая гора". Им так привычнее говорить».

Специалист отметил, что в данном случае перевод адекватен. «Перевели так, как понятно китайцам, – сказал он. – И "Гугл-переводчик" – тоже не истина в последней инстанции».

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#интернет #Китай

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Комментарии
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  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    "КитаЕзированные" - от слова "китаЕза"? :)))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вслед за Курилами и нас отдадут....

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    разве не вкурсе как переводит переводчик? клоуны решили что они самые умные видимо

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ну вот, Кухаренко взял и все испортил, не дал либерасне лишнего повода поныть.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    12 минут назад

    oenesterov

    ну вот, Кухаренко взял и все испортил, не дал либерасне лишнего повода поныть.



    они не дочитают до его объяснений)

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