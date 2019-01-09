Самым популярным фильмом среди читателей Амур.инфо стал «Иван Васильевич меняет профессию»

Читатели Амур.инфо рассказали о своих кинематографических предпочтениях. На сайте информагентства завершилось голосование по вопросу «Какой фильм вы хотели бы посмотреть в Новый год?» В опросе приняли участие 614 человек.

С 28 декабря 2018 по 4 января 2019 читатели выбирали фильмы из перечисленных в голосовании. Лидером стала картина «Иван Васильевич меняет профессию» – за нее отдали голоса 160 человек (26,1 % всех респондентов). На втором месте по популярности оказался фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» – его выбрали 148 человек (24,1 %). Замыкает тройку семейная комедия «Один дома», которую отметили 85 респондентов (13,8 %).

В любви к фильму «Карнавальная ночь» признались 58 участников опроса (9,4 %). Фильм «Елки» нравится 28 читателям (4,6 %). За ним следует «Гринч-похититель Рождества» – посмеяться над приключениями зеленого пушистого злодея пожелали 24 респондента (3,9 %). Столько же выбрали фильм «Плохой Санта». Картину «Реальная любовь» отметили 16 человек (2,6 %). За «Иронию судьбы. Продолжение» проголосовали 8 опрошенных (1,3 %). Фильм «Санта-Клаус» отметили 4 участника голосования (0,7 %).

Строку «Другой вариант» выбрали 59 человек (9,6 %). Многие из них перечислили любимые фильмы: «Чародеи», «Девчата», «Белое солнце пустыни», «Обыкновенное чудо», сказки «Три орешка для Золушки» и «Морозко», «Джентльмены удачи», «Собачье сердце». «"Ирония судьбы" советского производства – новую не видела и нет желания смотреть. "Иван Васильевич" и все комедии Гайдая. "Большой Лебовски" – обязательно, "Славные парни", "Стражи Галактики" – фильмы для настроения и не только», – подробно рассказала читательница.

Среди популярных иностранных кинокартин – «Гарри Поттер» и «Властелин колец», «Аватар» и «Крепкий орешек».

«Запоем посмотрю пару сериалов», – признался один из участников голосования. «Новый год надо праздновать, а не кино смотреть», – строго написал другой респондент. «Украли все, даже пенсию», – пригорюнился третий.

«Ни один из перечисленных фильмов», – написал читатель. «Надоели все фильмы», – подтверждает другой участник опроса. Люди ждут новых зрелищ: «Хочется посмотреть новый фильм, который бы соединял все самое лучшее из тех новогодних фильмов, которые были в ХХ и XXI веках в стране и мире!» – поделился заветным желанием читатель. «Обе "Иронии судьбы", конечно, классные фильмы, но хотелось бы уже увидеть и новый, более закрученный и крутой новогодний суперфильм! Когда его снимут?» – спрашивает один из участников опроса. «Когда на Дальнем Востоке будет создана студия художественных фильмов? Ждем на ней и на других новогодний художественный фильм о Дальнем Востоке и Приамурье!» – такое мнение завершает итоги опроса.

Тем временем на Амур.инфо началось новое голосование на тему: «Повлияют ли единовременные выплаты на уровень рождаемости в Амурской области?» Ответы принимаются до 16 января включительно.