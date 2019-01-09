У Эвелины Бледанс произошел конфликт с пассажиром самолета

Эвелина Блёданс получила травму во время перелета из Сочи в Москву. Артистка летела эконом-классом вместе с коллегами по спектаклю, который состоялся 8 января. Во время полёта актриса поругалась с соседом, который был недоволен тем, что она откинула спинку своего кресла.

«Мужчина, если его можно так назвать, в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно. На что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину, я его пристыдила, и он успокоился. Может, стало неудобно перед двумя бородачами, с которыми он сидел... Может, узнал меня? Но он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника, и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?» – поделилась Бледанс в Инстаграме.

В историях Блёданс разместила фотографию «атаковавшего» её мужчину, а также обозначила номер места, которое он занимал в салоне. Артистка предложила своим подписчикам вычислить обидчика.

Обычно Эвелина совершает перелёты в бизнес-классе, однако во время гастролей артистам часто приходится довольствоваться теми билетами, которые им предоставляет театр.

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря. Некоторые поддержали ведущую: «Я бы разрыдалась от такого хамства! Хорошо, что не пошли у него на поводу», «Таких женщин, как вы, надо беречь и оберегать, а не бить», «Пишите заявление в полицию, такое нельзя пускать на самотек!», «Таких надо сразу с борта высаживать!».

Другие же посмотрели на ситуацию под другим углом: «Эвелина, а что мешало поднять спинку, если еще не все пассажиры расселись?», «Простите, а зачем откидывать кресло, когда самолет еще не взлетел?», «Конфликта можно было бы избежать, если бы вы не проявили настойчивость», «Сочи - Москва, лететь очень мало, смысл откидывать кресло?», «Это просто задело ваше самолюбие. Ищите причину конфликта прежде всего в себе».