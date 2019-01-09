Малооблачно, ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 10 января

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10 января в Амурской области ночью ожидается небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Днем будет малооблачно, без осадков.

Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 1-6, местами – до 11 метров в секунду. Температура ночью по северу составит минус 33...38, по югу – 18...23. Днем по северу уличные термометры покажут 15...20, по югу – 9...14 ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада покажет скорость до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 17...19, днем – 8...10 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.