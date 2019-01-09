Газовые проекты принесли в областной бюджет 1,7 миллиарда рублей

«Каждый инвестиционный проект влияет на бюджет региона. Поэтому мы так много внимания уделяем улучшению условий для бизнеса. Ведь налоги от их работы позволяют увеличивать финансирование на социальные объекты: больницы, школы и детские сады», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

По оценкам специалистов в ближайший год рост налоговых поступлений увеличится. Это связано с пиком строительства объектов в 2019 году. Помимо прямых налоговых отчислений, проекты «Сила Сибири» и Амурский ГПЗ дают рабочие места и подряды местным компаниям. Треть всех организаций, задействованных в строительстве данных объектов, региональные. На строительных площадках трудятся 1186 амурских специалистов, сообщили в амурском правительстве.

«Сейчас мы активно работаем с компанией «Технолизинг». В будущем ожидаем от них положительного решения по строительству метанолового завода под Скоровородино. Это порядка 40 миллиардов рублей инвестиций в регион и более 1000 новых рабочих мест на этапе строительства», – рассказала Людмила Старкова.

Ранее Амур.инфо сообщало, что проект метанолового завода успешно прошел процедуру публичных слушаний.