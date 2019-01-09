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9января
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сегодня, 12:27 0

Газовые проекты принесли в областной бюджет 1,7 миллиарда рублей

Газовые проекты принесли в областной бюджет 1,7 миллиарда рублей
Фото: www.gazprom.ru

За девять месяцев 2018 года в бюджет региона от реализации Амурского ГПЗ и газопровода «Сила Сибири» поступило 1,7 миллиарда рублей. Большая часть из них поступила от строительства газоперерабатывающего завода в ТОР «Свободный».

«Каждый инвестиционный проект влияет на бюджет региона. Поэтому мы так много внимания уделяем улучшению условий для бизнеса. Ведь налоги от их работы позволяют увеличивать финансирование на социальные объекты: больницы, школы и детские сады», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

По оценкам специалистов в ближайший год рост налоговых поступлений увеличится. Это связано с пиком строительства объектов в 2019 году. Помимо прямых налоговых отчислений, проекты «Сила Сибири» и Амурский ГПЗ дают рабочие места и подряды местным компаниям. Треть всех организаций, задействованных в строительстве данных объектов, региональные. На строительных площадках трудятся 1186 амурских специалистов, сообщили в амурском правительстве.

«Сейчас мы активно работаем с компанией «Технолизинг». В будущем ожидаем от них положительного решения по строительству метанолового завода под Скоровородино. Это порядка 40 миллиардов рублей инвестиций в регион и более 1000 новых рабочих мест на этапе строительства», – рассказала Людмила Старкова.

Ранее Амур.инфо сообщало, что проект метанолового завода успешно прошел процедуру публичных слушаний.

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#бизнес #областная власть

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