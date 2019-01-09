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9января
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сегодня, 11:58 0

Специалисты просчитают, при каких уровнях Бурейского водохранилища затопит поселения

Специалисты просчитают, при каких уровнях Бурейского водохранилища затопит поселения
Фото: bureya.su

Специалисты должны будут подготовить расчеты уровней воды в Бурейском водохранилище (верхней части), при которых затопит населенные пункты. Речь идет о поселениях Верхнебуреинского района Хабаровского края. Срок соответствующих работ – до 10 января.

Информация об этом содержится в оперативной сводке на 9 января, опубликованной на сайте правительства Амурской области. Решение о подготовке расчетов уровней воды было принято на заседании КЧС и ПБ правительства Хабаровского края в конце 2018 года.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в декабре 2018 года русло реки Буреи в Хабаровском крае оказалось перекрыто. Сначала ситуацию связали с падением метеорита, но затем в перекрытии реки обвинили завал из горных пород. Также сообщалось, что перекрытое русло Буреи может стать причиной подтопления поселка Чекунда Хабаровского края и поселка Талакан Амурской области.

На заседании КЧС и ПБ правительства Хабаровского края приняли ряд других решений. Одно из них касается формирования и направления к месту затора экспедиции для выработки решений по его ликвидации. Обеспечить работу экспедиции надлежит в срок с 10 января.

Другое – о подготовке – с учетом неблагоприятного сценария развития паводковой ситуации – расчетов по количеству нового жилья, необходимого для расселения граждан из населенных пунктов, подверженных угрозе затопления. Указанный срок – 15 января.

И, наконец, решено рекомендовать филиалу ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС» организовать работу по изучению сложившейся ситуации, подготовке предложений по обеспечению безопасной работы ГЭС. Обозначенный в этом пункте срок – до 10 января.

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#природа #энергетика

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