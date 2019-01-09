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сегодня, 12:02 1

Амурчане-предпенсионеры смогут бесплатно пройти профессиональное обучение

Амурчане-предпенсионеры смогут бесплатно пройти профессиональное обучение
Фото: Амур.инфо

В Амурской области разработали проект программы профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста. В рамках будущей программы с 2019 по 2024 планируется обучить больше 1 700 пожилых людей. На это выделят больше 133 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Проект программы разработали в управлении занятости населения Амурской области. Документ опубликован на сайте областного правительства. Сообщается, что участниками программы могут стать ищущие работу амурчане предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости).

Общий объем финансирования будущей программы в 2019–2024 годах – 133,02 миллиона рублей. Большая часть денег – это средства федерального бюджета. Предполагается, что в текущем году обучение пройдут 287 человек.

В январе-ноябре 2018 года в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 630 граждан предпенсионного возраста. В результате трудоустроились 96 человек. Из них 93 % нашли работу по рабочим профессиям, 7 % – по специальностям служащих. Признаны безработными 574 человека. По информации на 1 декабря 2018 года, в центрах занятости населения области состоят на учете 383 безработных гражданина предпенсионного возраста.

По данным мониторинга областного управления занятости на конец ноября 2018 года, предполагается высвобождение 100 амурчан предпенсионного возраста. Сокращения планируются в учреждениях здравоохранения, социальных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности.

«В связи с увеличением пенсионного возраста граждане предпенсионного возраста будут испытывать потребность в обновлении профессиональных знаний и навыков в целях продолжения трудовой деятельности. С этой целью целесообразно организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование данной категории граждан», – сообщает областное управление занятости населения.

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#пенсии #работа

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    28 минут назад

    Огласите примерный список специальностей, которым будут обучать и которые потом станут востребованы в таком возрасте.

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