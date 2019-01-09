Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле

Посетитель анатомической выставки в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации. 55-летний туринец решил проверить вместительность резервуара для заморозки и хранения человеческих тел после смерти, который разработала российская компания.

Итальянец забрался в капсулу по плечи, а затем скатился внутрь. Снаружи остались только его ступни.

Мужчина страдал от избыточного веса и не сумел выбраться наружу самостоятельно. Работники выставки смогли извлечь его из капсулы только с третьей попытки. После этого перед ней установили ограждение и повесили предупреждающую табличку с надписью: «Внимание. Вход запрещен».

После освобождения посетитель объяснил, что полез в резервуар, так как подумывает о крионической заморозке своего тела после смерти, сообщает «Лента.ру».

Длина капсулы криоконсервации составляет 4,2 метра, а ширина в самой широкой части достигает 1,14 метра. Резервуар предназначен для хранения целого тела человека при температуре до минус 198 градусов.

Впервые человека заморозили 12 января 1967 году в городе Глендейл, Калифорния. Джеймс Бедфорд долго страдал от неизлечимого рака почек с метастазами в лёгких. Профессор психологии Калифорнийского университета стал первым на планете добровольцем, согласившимся на предложение бесплатно крионировать свое тело.