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сегодня, 11:25 3

В селе Чигири дети катаются с фекальной горки

В селе Чигири дети катаются с фекальной горки
Фото: www.amur.info

В селе Чигири образовалась фекальная горка, на которой катаются дети. Колеса припаркованных возле домов автомобилей вмерзают в зловонную жижу. Такая нездоровая обстановка сложилась из-за переполнения септиков недавно построенных трехэтажных домов на улице Алексеевской.

По словам Алексея, жителя одного из частных домов, первый тревожный звонок прозвучал еще в сентябре прошлого года. Тогда в трехэтажках переполнился септик, и его содержимое вышло наружу. Проблему решили: приехала машина и откачала нечистоты.

А под новый год септик снова переполнился, и его содержимое свободно потекло по дороге вниз, к коттеджам. На образовавшейся горке катаются дети. «Я их гоняю, ведь неизвестно, какая зараза в этих сточных водах, а они на одежде и обуви несут это домой», – переживает Алексей.

Причина появления зловонной наледи, по словам местных жителей, кроется в том, что управляющая компания, обслуживавшая дома № 4 и № 4/1 по Алексеевской, отказалась обслуживать эти дома из-за того, что жильцы трехэтажек отказались платить за вывоз сточных вод, считая плату необоснованно высокой. В результате конфликта пострадали частные дома под горкой, на которой построили трехэтажки.

В конце декабря прошлого года мужчина обратился в региональное управление Роспотребнадзора, прокуратуру Благовещенского района, жилинспекцию. «Через дорогу это все течет прямо к моему забору. Запах, антисанитария! У меня внуки, а им не погулять на улице», – говорит Алексей.

В администрации Благовещенского района корреспонденту ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    В администрации Благовещенского района корреспонденту ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию.

    Да, это действительно говно - подтвердили представители администрации.

    Из определенных источников, стало известно также, что дети с. Чигири вылепили на улице Алексеевской необычного снеговика (с местной спецификой).

    Информация уточняется.

  • Noir

    Noir
    57 минут назад



    жильцы трехэтажек отказались платить за вывоз сточных вод, считая плату необоснованно высокой. В результате конфликта пострадали частные дома под горкой, на которой построили трехэтажки.



    Как анекдот... В итоге "частные дома под горкой" должны решать проблему?

  • Альбион

    Альбион
    33 минуты назад



    вылепили на улице Алексеевской необычного снеговика (с местной спецификой).



    это Говновик называется.

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