Мэр Тынды поздравила труженицу тыла с юбилеем

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Зое Корниловой исполнилось 90 лет. От имени президента РФ, губернатора Амурской области и от себя лично с юбилеем труженицу тыла поздравила глава администрации Тынды Марина Михайлова.

В годы войны подростком Зоя Николаевна работала на заводе – точила форсунки для самолетов. В 1942 году завод эвакуировали в город Бердск Новосибирской области. После войны в 1949 году вышла замуж и вместе с супругом уехала в Казахстан поднимать целину. В семье Зои Николаевны родились 5 детей.

В 1959 году семья вернулась в Новосибирскую область, где Зоя Корнилова работала на военном заводе «БМСЭ» сверловщицей. В 1967 году – переезд в Красноярский край на строительство дороги Рошоты-Богучан. В 1973 году «Мехколонну-74» треста БАМстрой перекинули на строительство Байкало-Амурской магистрали.

В 1979 году Зоя Николаевна ушла на пенсию. С 1990 года работала в Отделенческой больнице санитаркой, а потом до 70 лет – уборщицей.

Имеет почетное звание «Ветеран труда» и множество наград, в том числе и юбилейные медали «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».