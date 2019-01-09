168 тысяч неработающих амурских пенсионеров получат прибавку к пенсии

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168 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья в январе получат прибавку к пенсии. Повышение будет индивидуальным. Средний размер увеличения составляет 993 рубля.

С 1 января 2019 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05 %. Это в 2 раза выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2018 года. Увеличенную выплату получат пенсионеры, прекратившие работу в сентябре или ранее.

Всего в Амурской области проживает 210 090 получателей страховой пенсии, из них 168 913 (80 %) – неработающие. Они получат прибавку в январе. У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Средний размер увеличения составляет 993 рубля.

В регионе доставка пенсий предприятиями почтовой связи началась 3 января. Перечисление пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров пройдет без изменений: 10 января пенсии получат амурчане 70 лет и старше, также сохранятся две обычные даты выплат – 15 и 21 числа, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.