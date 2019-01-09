Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 4

168 тысяч неработающих амурских пенсионеров получат прибавку к пенсии

168 тысяч неработающих амурских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Фото: Амур.инфо

168 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья в январе получат прибавку к пенсии. Повышение будет индивидуальным. Средний размер увеличения составляет 993 рубля.

С 1 января 2019 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05 %. Это в 2 раза выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2018 года. Увеличенную выплату получат пенсионеры, прекратившие работу в сентябре или ранее.

Всего в Амурской области проживает 210 090 получателей страховой пенсии, из них 168 913 (80 %) – неработающие. Они получат прибавку в январе. У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Средний размер увеличения составляет 993 рубля.

В регионе доставка пенсий предприятиями почтовой связи началась 3 января. Перечисление пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров пройдет без изменений: 10 января пенсии получат амурчане 70 лет и старше, также сохранятся две обычные даты выплат – 15 и 21 числа, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Просмотров всего: 578

#пенсии

распечатать


Общество 1

Амурчане-предпенсионеры смогут бесплатно пройти профессиональное обучение
Общество

У пенсионеров Приамурья вырастут пенсии, а выплаты из маткапитала получат больше семей

Общество 3

Пенсионная реформа и выборы президента стали для россиян главными событиями 2018 года
Общество 19

Амурский общественник призвал Жириновского бороться за народ или распускать партию
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ориентировались на уровень прошлогодней инфляции и сами же заложили рост инфляции в видже новых налоговых формул?.. По моему мнению, уровень инфляции по итогам 2019 года составит порядка 13-15% и это как минимум.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    и тут же заплатят всё за ЖКХ

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Демидыч

    и тут же заплатят всё за ЖКХ



    Не хватит!



    ЖКХ два раза поднимут, а пенсию всего раз. (



  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 минута назад

    Производителя курицы теперь обязали выделять НДС - как следствие ценник возрос на 20%...

    Курятина - мясо, рекомендованное пожилым людям (тем самым пенсионерам)...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь