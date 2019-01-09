Амурчане выиграли чемпионат по Армейскому рукопашному бою (видео)

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В Белогорске состоялся чемпионат по Армейскому рукопашному бою. Соревнования проходили среди военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО.

В турнире принимали участие около 50 спортсменов, представляющих команды от соединений и воинских частей армии. Бои проводились по круговой системе в различных весовых группах с определением чемпионов и призеров в личном первенстве.

По результатам чемпионата в общекомандном зачете победу одержали спортсмены из мотострелкового соединения, дислоцированного в Амурской области. Военнослужащим, победившим в финальных поединках, предстоит защищать объединение на чемпионате ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Видео пресс-службы ВВО