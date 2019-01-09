Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:56 1

Амурчане выиграли чемпионат по Армейскому рукопашному бою (видео)

Амурчане выиграли чемпионат по Армейскому рукопашному бою (видео)
Фото: кадр видео

В Белогорске состоялся чемпионат по Армейскому рукопашному бою. Соревнования проходили среди военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО.

В турнире принимали участие около 50 спортсменов, представляющих команды от соединений и воинских частей армии. Бои проводились по круговой системе в различных весовых группах с определением чемпионов и призеров в личном первенстве.

По результатам чемпионата в общекомандном зачете победу одержали спортсмены из мотострелкового соединения, дислоцированного в Амурской области. Военнослужащим, победившим в финальных поединках, предстоит защищать объединение на чемпионате ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Видео пресс-службы ВВО

Просмотров всего: 358

#военные #спорт

распечатать


Спорт

В Тынде прошли «Холодные гонки»
Спорт 3

Свободненский «Союз» одолел лидера хоккейного первенства ДФО из Владивостока

Спорт

Организовать международный хоккейный матч на льду Амура помогут волонтеры
Спорт

Белогорский ФОК имени Солнечникова принял рождественский турнир по баскетболу
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    на каком языке они орут(на видео)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь