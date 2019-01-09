В Тынде прошли «Холодные гонки»

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Спортивно-технический клуб «БАМ» провёл соревнования на кубок мэра города Тынды – авторалли на льду «Холодные гонки». Состязания прошли в дни новогодних каникул. В заездах приняли участие 22 автолюбителя, из них пять экипажей приехали из Нерюнгри.

Соревнования проходили в трёх классах: первый класс – передний привод, второй класс – задний привод и третий класс – полный привод, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

В первом классе соревновались пять участников.

Первое место занял Дмитрий Зеленский (Toyota Allion); второе – Валерий Сухотский (ЗАЗ 1103 «Таврия»); третье – Александр Скотников на автомобиле ВАЗ 21099.

Второй класс был самым многочисленным, в нем за первое место состязались 10 автолюбителей. Все призовые места в этом классе забрали участники из Нерюнгри.

Первое место – Павел Иванов (ВАЗ 2101); второе – Сергей Филиппов (ВАЗ 2107); на третьем – Дмитрий Пичугин (ВАЗ 2102).

В третьем классе соревновались семь участников. Первое место – Игорь Горлов (Subaru Impreza WRX, Нерюнгри); второе – Илья Барков (Toyota Allion) и третье – Виктор Воронин (Nissan Elgrand).