Ночью в Благовещенске горел автомобиль, подозревают поджог

В ночь на 9 января в Благовещенске на улице Мухина горел легковой автомобиль. Предположительно, пожар возник в результате поджога.

На тушение благовещенские огнеборцы выезжали в 01:23. На момент их прибытия легковушка уже была объята пламенем. Открытое горение ликвидировали в течение 2 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, автомобиль поврежден огнем по всей площади. Люди не пострадали.