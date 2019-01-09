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Ночью в Благовещенске горел автомобиль, подозревают поджог

Ночью в Благовещенске горел автомобиль, подозревают поджог
Фото: pixabay.com

В ночь на 9 января в Благовещенске на улице Мухина горел легковой автомобиль. Предположительно, пожар возник в результате поджога.

На тушение благовещенские огнеборцы выезжали в 01:23. На момент их прибытия легковушка уже была объята пламенем. Открытое горение ликвидировали в течение 2 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, автомобиль поврежден огнем по всей площади. Люди не пострадали.

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#пожары #происшествия #транспорт

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