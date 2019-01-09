Миссия на Венеру с использованием мощностей космодрома Восточный может сорваться

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В РАН опасаются срыва совместной с США научной миссии на Венеру, для которой должны использоваться мощности космодрома Восточный. Связано это с отменой со стороны NASA визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Штаты.

Опасения ТАСС высказал заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

Ученый напомнил, что совместный проект изучения Венеры предполагает создание Россией посадочной станции (сейчас называется «Венера-Д», где «Д» значит «долгоживущая»), со стороны американских коллег миссия должна быть дополнена различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.

«Ранее было принято решение поддерживать эту работу в течение 5 лет начиная с 2014 года. Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием. Критическая точка должна наступить весной этого года, поэтому встреча Дмитрия Олеговича с [директором Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джимом] Брайденстайном была в этом плане очень важна», – сообщил Лев Зеленый.

«Мы подготовили все материалы для этого визита, надеялись, что этот разговор продолжится и в полном масштабе состоится, но теперь будущее миссии неизвестно», – добавил ученый.

Он отметил, что в настоящее время работы над миссией продолжаются только в академическом научном ключе.

В 2017 году в итоговом докладе совместной рабочей группы по миссии на Венеру, опубликованном на сайте NASA, сообщалось, что запуск российско-американской межпланетной станции «Венера-Д» может состояться в период с конца мая по конец июня 2026 года. Для запуска должна использоваться российская тяжелая ракета «Ангара-А5», которая будет стартовать с космодрома Восточный. На межпланетную траекторию станцию должен вывести российский разгонный блок «Бриз-М» или водородный КВТК.