В Совфеде считают, что у регионов нет денег на двукратное повышение МРОТ
Вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, проблему необходимо решать постепенно. Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «Российской газете» заявил, что минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен вдвое.
«С точки зрения борьбы с бедностью это решение было бы хорошим, оно сразу бы привело к наилучшим результатам с точки зрения статистики», – сказал Рязанский, отметив, что уже сейчас в этом направлении достигнут прогресс. Однако, продолжил сенатор, «это решение не очень просто вписывается в экономические возможности прежде всего регионов». «На сегодняшний день наиболее сложная ситуация у северных территорий, поэтому одним таким решением, большим скачком нам вряд ли удастся [поднять МРОТ], экономика регионов не позволит», – считает он.
Глава комитета СФ напомнил, что повышение МРОТ означает, к примеру, увеличение зарплат врачей, что повлечет за собой необходимость повысить взносы в фонды обязательного медицинского страхования, треть поступлений в которые – это выплаты регионов за неработающее население. Таким образом, повысится и нагрузка на бюджеты субъектов РФ.
«Я бы с удовольствием поддержал это решение как социальщик, но не могу это сделать в силу того, что прекрасно понимаю – это решение не пройдет согласование в экономическом и финансовом блоке правительства, потому что таких возможностей экономических у регионов просто не существует», – констатировал Рязанский. В заключение он добавил, что в этом вопросе «скорее всего, надо двигаться постепенно», и, исходя из возможностей регионов, «постоянно повышать МРОТ с тем, чтобы выходить на рубежи других показателей». «Это задание всем нам, работающим в парламенте», – констатировал глава комитета.
МРОТ в России с 1 января равняется величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11 280 рублей.
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