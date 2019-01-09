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9января
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сегодня, 09:31 12

В Совфеде считают, что у регионов нет денег на двукратное повышение МРОТ

В Совфеде считают, что у регионов нет денег на двукратное повышение МРОТ
Фото: Амур.инфо

Вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, проблему необходимо решать постепенно. Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «Российской газете» заявил, что минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен вдвое.

«С точки зрения борьбы с бедностью это решение было бы хорошим, оно сразу бы привело к наилучшим результатам с точки зрения статистики», – сказал Рязанский, отметив, что уже сейчас в этом направлении достигнут прогресс. Однако, продолжил сенатор, «это решение не очень просто вписывается в экономические возможности прежде всего регионов». «На сегодняшний день наиболее сложная ситуация у северных территорий, поэтому одним таким решением, большим скачком нам вряд ли удастся [поднять МРОТ], экономика регионов не позволит», – считает он.

Глава комитета СФ напомнил, что повышение МРОТ означает, к примеру, увеличение зарплат врачей, что повлечет за собой необходимость повысить взносы в фонды обязательного медицинского страхования, треть поступлений в которые – это выплаты регионов за неработающее население. Таким образом, повысится и нагрузка на бюджеты субъектов РФ.

«Я бы с удовольствием поддержал это решение как социальщик, но не могу это сделать в силу того, что прекрасно понимаю – это решение не пройдет согласование в экономическом и финансовом блоке правительства, потому что таких возможностей экономических у регионов просто не существует», – констатировал Рязанский. В заключение он добавил, что в этом вопросе «скорее всего, надо двигаться постепенно», и, исходя из возможностей регионов, «постоянно повышать МРОТ с тем, чтобы выходить на рубежи других показателей». «Это задание всем нам, работающим в парламенте», – констатировал глава комитета.

МРОТ в России с 1 января равняется величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11 280 рублей.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    так дайте денег из профицитного бюджета коровососы

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Двоекратное повышенеи МРОТ приведёт к росту инфляции, поскольку ТОВАРНОГО прироста НЕТ и не ожидается. Вы целевой кредит дешёвым сделайте на особых условиях пользования и при гарантии спроса, вот тогда и без повышения МРОТ всё пойдёт в гору!

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    повышение МРОТ даст плюсы беднейшим слоям населения -которые покупают в основном российскую продукцию

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Демидыч

    повышение МРОТ даст плюсы беднейшим слоям населения -которые покупают в основном российскую продукцию



    Какие плюсы?.. Понудит завозить товара больше? Или бизнес просто поднимет цены? С чего бы вдруг именно беднейшие покупали российское? Оно дешевле? С чего бы?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Сергей это лучше чем повышать зарплаты чиновникам-и кроме того пенсии вырастут

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Демидыч

    Сергей это лучше чем повышать зарплаты чиновникам-и кроме того пенсии вырастут



    Я не спорю и чиновникам бы тормознулд индексацию. Но двоекратнео повышенеи МРОТ это популизм, котоырй приведёт лишь к обнищанию через неизбежную инфляцию Я не популист и руководствуюсь здравым смыслом. По этому не нужно повышение МРОТ, оно и так должно составлять 18 тысяч рублей в месяц, необходимо развитие производств в государственной сосбтвенности, джабы оно занималось покрытием потребностей населения это неминуемо приведёт к росту уровня обслуживания ввиду конкурентного регулирования цен.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Рост ЗП не приводит к росту товарного производства, посколкьу предпрениматель руководствуется ростом доходов а не ростом расходов. развитие произвосдтва = рост расходов. А зачем ему развивать его, если можно просто поднять цены на продукцию?.. этим и будет руководлствоваться.

    Развитие производства требует время, хотя бы на его монтаж, а МРОТ уже подняли, например.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    может старушки и учителя иногда колбаску купят

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Демидыч

    может старушки и учителя иногда колбаску купят



    они её обязательно купят, если будет восстановлена потребкооперация и госпредприятия с госрегулированием отпускных цен и участия государства в перераспределении товара.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Серёга ну давай повысим-они деньги в Таиланд не повезут

  • full

    full
    1 час назад

    Как трепетно обсуждается вброс в оборот пустых бумажек... Пока не будет параллельно производиться востребованный товар, ничего, кроме инфляции не получить. С другой стороны, пора бы уже заканчивать игры с названиями МРОТ, МПМ, поскольку они ничего не отражают, кроме жлобства властей.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    пища это востребованный товар-только у людей денег на неё нет

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