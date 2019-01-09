После Нового года благовещенские автоинспекторы задержали 62 пьяных водителя

В отделе по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району подвели итоги первых дней наступившего года. За первые восемь дней 2019-го на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в 3 ДТП получили травмы 5 человек, из них один ребенок.

4 января в Благовещенске в районе дома № 65 по улице Амурской произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Водитель Toyota Vista при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Toyota Funcargo, который двигался по главной дороге. В результате происшествия пострадала девочка 2007 года рождения, находившаяся в Toyota Funcargo.

За праздничные выходные сотрудники ДПС ГИБДД пресекли 1 400 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 62 нетрезвых водителя, среди них семь женщин. Еще 14 автомобилистов отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

24 водителя нарушили правила перевозки детей в автомобиле. 54 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков. 17 человек управляли транспортными средствами, не имея права на управление. 42 шофера превысили безопасную скорость. 176 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности. Не остались без внимания и пешеходы: 132 пеших участника дорожного движения переходили проезжую часть в не установленных для перехода местах.