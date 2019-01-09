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сегодня, 09:30 3

Дима Билан предложил ввести цензуру в музыке

Дима Билан предложил ввести цензуру в музыке
Фото: Амур.инфо

Дима Билан неожиданно заявил о том, что некоторые степени свободы стоит ограничивать. По его словам, следует ввести цензуру в музыке.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки», – высказался певец.

По словам Билана, «должны быть структуры, которые будут просеивать все это». «Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит – это перебор», – цитирует певца «Московский комсомолец».

В свою очередь, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян, отметил: «Все больше людей, которые имеют отношение к сфере культуры, призывают ввести цензуру и вернуть худсоветы». По его словам, когда об этом высказался Михаил Боярский, многие посчитали его слова несколько странными.

«Однако сейчас об этом уже заговорил и представитель молодого поколения – Дима Билан. Получается, что самим артистам надоел тот трэш и вседозволенность, которые буквально льются с экранов. В погоне за американскими трендами мы начали терять собственные традиции, и это печальное положение вещей. Пришло время осознать, что нельзя бездумно копировать американскую модель и применять ее в российских реалиях. У нас с США разный менталитет и то, что американцу десерт – россиянину отрава», – заключил эксперт.

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#музыка #ТВ #шоу-бизнес

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19 декабря 2018, 13:21
Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    если это не приобретет новые формы безумия - за! некоторые творческие личности откровенно заигрались со свободой выражения идей. дети впитывают этот шлак и через лет 5-10 будет хаос уже не только в творчестве. но важно параллельно с запретами давать что-то разумное взамен, иначе "вакуум" сведет на нет все худсоветы.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Правильно. И первым запретить Билана

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Хмыка надо запретить вездесущего и вездесрущего

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