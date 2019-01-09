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9января
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сегодня, 09:29 19

За рождение детей в Приамурье планируют выплачивать единовременно по 150 и 130 тысяч рублей

За рождение детей в Приамурье планируют выплачивать единовременно по 150 и 130 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

На сайте областного правительства опубликовали проекты документов, согласно которым мамы, родившие первого и второго ребенка, будут получать единовременные денежные выплаты. Выплачивать планируется 150 тысяч рублей за первого ребенка и 130 тысяч рублей – за второго.

Ожидается, что деньги будут положены, если дети родились после 1 января 2019 года. Среднедушевой доход семей, претендующих на выплату, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

В пояснительной записке к проекту постановления амурского правительства «Об утверждении Порядка предоставления единовременных денежных выплат в связи с рождением первого и (или) второго ребенка» сообщается, что мероприятия по предоставлению единовременных денежных выплат вошли в региональную составляющую национального проекта «Демография».

Право на получение средств планируется предоставить женщинам, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Амурской области не менее трех лет при условии совместного проживания с ребенком.

Предполагается, что, когда постановление будет принято, для предоставления единовременной денежной выплаты, амурчанам необходимо будет обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр.

В проекте порядка предоставления средств указывается, что право на выплату может возникнуть у отца ребенка в случае смерти женщины или лишения ее родительских прав. Также отмечается, что единовременная денежная выплата назначается: при рождении первого ребенка – в случае, если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка; при рождении второго ребенка – в случае, если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев со дня получения государственного сертификата на материнский капитал.

Деньги не будут предоставлять, если ребенок находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения родительских прав либо ограничения в родительских правах. В проекте порядка предоставления выплаты перечислены документы, которые нужно будет предоставлять специалистам соцзащиты или многофункционального центра, там же размещены формы заявлений о предоставлении средств.

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#дети #областная власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    все бросились рожать-тупая власть

  • Алина Шнур

    Алина Шнур
    2 часа назад

    Хороший проект. Надеюсь, он вступит в силу.

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Алинка бросилась рожать

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Среднедушевой доход семей, претендующих на выплату, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения".

    мда... Возможно, матерям-одиночкам и семьям, испытывающим временные трудности на рынке труда, эта выплата достанется - в таком случае, это плюс. Далее, круг претендентов на данную выплату...

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    2 часа назад

    Сейчас алкашня поднатужится, нарожает дебилов. Дома жрать нечего, зато гаджетов понакупят, остальное быстренько пропьют.

  • Сарочка

    Сарочка
    2 часа назад

    Я считаю что это очень хорошая помощь от государства 150000 единовременное, 475000,мат.капитал,12000в месяц до полутора лет. Хорошая поддержка, но расстраивает одно сейчас плодится начнут, нищие, пьяные необразованные, ленивые, чтобы именно жить и пить на эти деньги, поэтому государству выплачивая такие суммы, нужно контролировать ,отслеживать потраченные деньги , потому то у нас как всегда, деньги на детей пропиваются, дома купленные на маткапитал сгорают, дети в детдоме опять на обеспечении гос-во или взяты под опеку, вывод :с такими выплатами будущего России Нет, так как дети пьяные уже будут в утробе

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    А так и будет. Рожать начнут асоциальные семьи. Такое уже проходили... .. Ввели сертификат, так алкашня и начала рожать. И прям в роддоме требовать эти деньги.

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    у вас весь народ алкашня-рожайте тогда сами

  • Сарочка

    Сарочка
    2 часа назад

    Хахаха, но если это правда жизни

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Конченые!

  • Nexus

    Nexus
    1 час назад

    нищета начнет плодиться со страшной силой

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Не такими мерами надо поднимать рождаемость. Нынешние меры наиболее простые для галочки, но будут иметь крайне негативный эффект Увеличение числа бедного населения, увеличение числа детей-сирот (отказники либо лишение родительских прав), увеличение преступности. Хотите помогать семьям с низкими доходами делайте адресную помощь иначе это лишь новый вид заработка.

    p.s. Кстати спасибо за еще один плюс зарплат в конверте.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    150 тысяч!заработок!умру от смеха

  • P.N.

    P.N.
    48 минут назад

    Ура! Зарплате в конвертах! Долой белую!

  • Alenkka

    Alenkka
    44 минуты назад

    нормально придумали.расчитана реально на бичей...а че хорошо им щас,родила получила 150тыщ,через три месяца выкинула или забрала опека,а деньги пропили,через год опять можно рожать себе подобных..В чем помощь и кому？нормальной семье среднестатистической,которой реально было бы стимулом эти 150тыс шиш с маслом от государства,а этим алкашам все превилегии.Обидно что тут сто раз подумаешь,прежде чем второго родить,как учить и дать достойную жизнь ребенку,что на первое время нужно много денег на питание,коляски,кроватки...и никто тебе ни чем не поможет а алкашам на водочку такие суммы будут отваливать..

  • Andr-star

    Andr-star
    39 минут назад

    Постановление для галочки. Если выдавать -то ВСЕМ!

  • Одногруппник

    Одногруппник
    32 минуты назад

    Как всегда в нашем государстве!!! Если принимать то для всех категорий у 90% молодых семей ипотеки, хоть какая-то реальная помощь бы была!!!

  • Noir

    Noir
    21 минута назад

    Одногруппник

    Как всегда в нашем государстве!!! Если принимать то для всех категорий у 90% молодых семей ипотеки, хоть какая-то реальная помощь бы была!!!



    Расходы молодых семей государству не интересны, учитывается только доход.

  • OT

    OT
    7 минут назад

    Есть такой молодой, но ранний руководитель какого-то НИИ и который разработал план по пенсионной реформе и повышении возраста. Вот он "зряплату" получает больше милиона в месяц.

    А тут какие-то смешные 130 тыс.

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