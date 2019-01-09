За рождение детей в Приамурье планируют выплачивать единовременно по 150 и 130 тысяч рублей

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Ожидается, что деньги будут положены, если дети родились после 1 января 2019 года. Среднедушевой доход семей, претендующих на выплату, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

В пояснительной записке к проекту постановления амурского правительства «Об утверждении Порядка предоставления единовременных денежных выплат в связи с рождением первого и (или) второго ребенка» сообщается, что мероприятия по предоставлению единовременных денежных выплат вошли в региональную составляющую национального проекта «Демография».

Право на получение средств планируется предоставить женщинам, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Амурской области не менее трех лет при условии совместного проживания с ребенком.

Предполагается, что, когда постановление будет принято, для предоставления единовременной денежной выплаты, амурчанам необходимо будет обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр.

В проекте порядка предоставления средств указывается, что право на выплату может возникнуть у отца ребенка в случае смерти женщины или лишения ее родительских прав. Также отмечается, что единовременная денежная выплата назначается: при рождении первого ребенка – в случае, если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка; при рождении второго ребенка – в случае, если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев со дня получения государственного сертификата на материнский капитал.

Деньги не будут предоставлять, если ребенок находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения родительских прав либо ограничения в родительских правах. В проекте порядка предоставления выплаты перечислены документы, которые нужно будет предоставлять специалистам соцзащиты или многофункционального центра, там же размещены формы заявлений о предоставлении средств.