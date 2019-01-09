Увеличены минимальные цены на крепкий алкоголь: обзор прессы

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Путин посожалел о том, что в Калининграде нет филиала Эрмитажа; курс доллара снизился на Украине на 1,35 %; валежник стал бесплатным. О чем пишут газеты, рассказал в ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

Об этом пишут все

В «Российской газете» можно прочесть о том, что на водку подняли цену и запретили так называемый сухой алкоголь (в правительстве пояснили, что одним из основных рисков продажи алкопорошка является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя). Еще написано о том, что уже 9-й день, как валежник стал бесплатным.

А еще рассказывается о том, что президент страны В. Путин, находясь в Калининграде, призвал развивать в регионах культуру; посетовал на то, что в городе нет филиала Эрмитажа, а был бы, он бы с удовольствием его посетил. Эх, жаль, не заехал Владимир Владимирович в Благовещенск. Говорю это без какого-либо намека на отсутствие выставочного зала, напротив, сожалею, что он не посмотрел музейную выставку живописи «Первая. Большая».

Очень интересно

«Моя Мадонна» позиционирует себя как газета для женщин, но даже я, мужчина, всегда нахожу для себя что-нибудь интересное. Вот сегодня зачитался материалом «На зарядку становись!» В нем жительница Благовещенска рассказывает о преимуществах электромобиля перед бензиновым транспортом. Раньше на бензин тратила 24 тысячи рублей в месяц, а сейчас – всего-ничего. Раньше приходилось следить за техническим состоянием всяких ремней ГРМ, свечей и прочего и прочего, а сейчас – сел да и поехал. Опять же, вреда природе не наносится. Правда, на полной зарядке можно проехать всего 120 километров, а заряжаться до полной приходится 5 часов, но это уже мелочи – зато машина синенькая!

Вам статья

Давайте посмотрим, чем может запомниться сегодняшняя «Комсомольская правда». Как-то сама собой она раскрылась на странице, на которой опубликованы фото звезд в бикини. Ничего нового. Если не верите, посмотрите на Волочкову на шпагате.

Что там еще: еще рассказывают, как встретили 1 января находящиеся за решеткой Хорошавин, Белых, Улюкаев и другие «бывшие». Ну, как-никак, а всё равно за решеткой.

Напишут же такое

Еще в «Комсомолке» интересна рубрика «Клуб любознательных». Там про самые странные исследования минувшего года. Например, узнаете, что поговорка «Плюнуть и растереть» имеет под собой вполне научную основу: слюна человека обладает замечательными чистящими свойствами. Так что можете мыть посуду «Фейри», а можете значительно удешевить процесс.

Далее пишут о том, сколько платят героям различных телешоу. Останавливаться на подробностях не буду, скажу лишь, что на безбедность хватает.

Также в номере

Но и это еще не все, о чем вы можете прочесть в главной комсомольской газете страны. Как, допустим, пропустить статью о том, что следует пить, чтобы дольше жить. Вот вы что пьете? После чего испытываете головокружение, слабость, тяжесть в желудке, одышку, учащенное сердцебиение, иногда тошноту. Вот и в статье говорится, что много кофе пить не стоит.

Ну, а самое запоминающееся в «Комсомольской правде» вынесено в анонс на одной из полос: там и про то, что коммуналка подорожает, и что самозанятых обложат налогом, и что вообще…

На посошок

На этом «вообще» я и оставляю вас наедине с еженедельником «АиФ», где говорится о том, что в 2018 году курс доллара снизился в Азербайджане на 0,01 %.Что курс доллара снизился в Армении на 0,07 %. Что курс доллара снизился на Украине на 1,35 %. И что курс доллара в России вырос на 20,61 %.