Свободненский «Союз» одолел лидера хоккейного первенства ДФО из Владивостока

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В Благовещенске первенство Дальнего Востока по хоккею среди команд юношей 2004 года рождения преподнесло сюрприз. Команда «Союз» из Свободного сумела одолеть «Адмирала» из Владивостока – лидера этих соревнований.

Таким образом, «Адмирал» прервал свою беспроигрышную серию. Владивостокцы ранее выиграли все матчи первого этапа первенства (в Благовещенске сейчас идут игры второго этапа), плюс стартовую игру в столице Амурской области.

Встреча «Союз» – «Адмирал» завершилась в основное время со счетом 3:3, и в серии буллитов сильнее была команда из Свободного, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Отмечается, что во многом игру «Союза» сделал голкипер Даниил Терещук, отразивший с десяток «смертельных» бросков и решающий буллит. В нападении коллектива первую скрипку сыграл Иван Леоненко, участвовавший во всех голевых атаках команды.

«Я не согласен, что мы недооценили соперника, – сказал после игры тренер "Адмирала" Михаил Кирьянов. – "Союз" – хорошо сыгранная команда, и к тому же еще никто не отменял везение. В Амурской области нет своей команды мастеров, но это не значит, что здесь не к чему стремиться. Мы знаем немало примеров, когда люди из глубинки попадали даже в национальные сборные. Перспективного игрока непременно заметят на соревнованиях межрегионального уровня».

Также отмечается, что вечером 8 января «Адмирал» обыграл благовещенский «Форвард» со счетом 8:5.

9 января в спорткомплексе «Спартак» пройдет матч «Адмирала» с «Кристаллом» из Южно-Сахалинска. Начало встречи – в 14:00. «Кристалл» сейчас идет в первенстве ДФО вторым.

В общей сложности в Благовещенске проходят игры 5 команд: «Адмирал» (Владивосток), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), «Полярные волки» (Якутск), «Союз» (Свободный), «Форвард» (Благовещенск).