Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:06 0

Ветрено, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 января

Ветрено, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 января
Фото: vk.com/catism

Малооблачно, без осадков – такой прогноз погоды на среду, 9 января, дают синоптики Амурского гидрометцентра. Территория Приамурья окажется во власти западного ветра, сила порывов которого может достигать 13 метров в секунду. При этом будет не очень холодно.

В южных и центральных районах области температура воздуха достигнет 10…15 градусов ниже нуля. Скорость ветра – от 3 до 8 метров в секунду, в порывах до 12 метров в секунду.

В северных районах ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха – от 13 до 18 градусов со знаком минус, в Тындинском, Селемджинском и местами в Зейском районах будет 23…28 градусов мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Западный ветер усилится до 6–11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 8…10 градусов ниже нулевой отметки.

Просмотров всего: 38

#погода

распечатать


Общество

Холодно, ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 9 января
Общество

Ветрено, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 января
Общество

Малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 8 января
Общество

Малооблачно, местами слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 7 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь