Ветрено, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 января

Малооблачно, без осадков – такой прогноз погоды на среду, 9 января, дают синоптики Амурского гидрометцентра. Территория Приамурья окажется во власти западного ветра, сила порывов которого может достигать 13 метров в секунду. При этом будет не очень холодно.

В южных и центральных районах области температура воздуха достигнет 10…15 градусов ниже нуля. Скорость ветра – от 3 до 8 метров в секунду, в порывах до 12 метров в секунду.

В северных районах ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха – от 13 до 18 градусов со знаком минус, в Тындинском, Селемджинском и местами в Зейском районах будет 23…28 градусов мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Западный ветер усилится до 6–11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 8…10 градусов ниже нулевой отметки.