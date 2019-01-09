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Астрологический прогноз на 9 января

Астрологический прогноз на 9 января

Восход Солнца: 08:27
Заход Солнца: 16:46
Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня гороскоп Рака будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Рак сможет проявить себя в творчестве.

Телец. Звезды обещают Близнецам массу выгодных вариантов по работе, но выбор за вами. Если все просчитаете до мелочей, то можете заказывать себе солидный костюм и покупать мерседес.

Близнецы. Сегодня звезды предупреждают Козерога о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть.

Рак. День благоприятный для крупных приобретений, заключения контрактов, договоров, сделок. Для вас наступает неплохой период.

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Лев. Если Стрелец в этот день добросовестно поработает, то может рассчитывать на признание коллег и премию от шефа. Вас будут тяготить отношения с человеком, к которому давно потерян интерес.

Дева. Постарайтесь ничего серьезного не предпринимать, так как ваши планы могут разрушиться, столкнувшись с действительностью.

Весы. Сегодня лучшее, что могут сделать Весы, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми – с родителями и с детьми.

Скорпион. Сегодня ты можешь испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что тебе приходится делать, ты одобряешь, – какие-то вещи тебе не по душе, так как противоречат твоему пониманию ситуации.

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Стрелец. Интересные встречи обеспечены многим Львам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин.

Козерог. Возможны финансовые поступления от интеллектуального труда, писательской и журналисткой деятельности, ручных ремесел. Постарайтесь не истратить все деньги под влиянием эмоций.

Водолей. Звезды рекомендуют общаться только с теми людьми, которым они сильно доверяют. Делайте все от чистого сердца, без лукавства и обмана.

Рыбы. Наступило время решительных действий: на пороге стоит удача, желания исполняются почти незамедлительно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось саранча, географическая, веснушки, цитра, то посмотрите значение в соннике.

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#гороскоп #гороскоп на день

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Комментарии
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  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    2 часа назад

    Вы сами то читали чё написали? Все знаки зодиака перепутали!) Забухали что-ли?)))

  • idallgo

    idallgo
    1 час назад

    ДУрят нашего брата...ох,дУрят

    ....

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