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8января
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сегодня, 19:55 1

В России вступил в силу закон о продлении срока «скидки» на штрафы ГИБДД

В России вступил в силу закон о продлении срока «скидки» на штрафы ГИБДД
Фото: www.autostat.ru

В России 7 января вступил в силу закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. Эта норма действует в том случае, если уведомление о привлечении водителя к административной ответственности пришло с опозданием.

12 декабря прошлого года депутаты Государственной думы приняли поправки к Кодексу об административных нарушениях в той части, что касалась возможности уплаты административных штрафов ГИБДД в размере 50 процентов.

Если копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте заказным письмом, поступила на его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, то указанный срок (20 дней) при желании можно восстановить, информирует «Автостат». Важно помнить, что человек, привлеченный к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, сам должен подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой 50 процентов.

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#закон #транспорт #шоу-бизнес

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Комментарии
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    17 минут назад

    А скажите, пожалуйста, что за заигрывание с теми, кто игнорирует закон? Что за скидки и пританцовывания? Или ГИБДД понимает, что не всегда выписанное наказание объективно? Не понимаю.

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