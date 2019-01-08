В России вступил в силу закон о продлении срока «скидки» на штрафы ГИБДД

В России 7 января вступил в силу закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. Эта норма действует в том случае, если уведомление о привлечении водителя к административной ответственности пришло с опозданием.

12 декабря прошлого года депутаты Государственной думы приняли поправки к Кодексу об административных нарушениях в той части, что касалась возможности уплаты административных штрафов ГИБДД в размере 50 процентов.

Если копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте заказным письмом, поступила на его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, то указанный срок (20 дней) при желании можно восстановить, информирует «Автостат». Важно помнить, что человек, привлеченный к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, сам должен подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой 50 процентов.